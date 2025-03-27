王品撤出「台中大竹筍」後半年　房東證實：北市30年牛排館來了

▲王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」去年11月底低調熄燈，位於台中七期NTC國家商貿中心一樓的店面隨即釋出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」去年11月底低調熄燈後，位於台中七期NTC國家商貿中心一樓的店面隨即釋出，市場關注新租客將會是誰。網友瘋傳接手的為來自台北、擁有30年歷史的經典牛排館，實際詢問房東，對方也低調證實為餐飲業且同樣是牛排館。

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網友瘋傳的店家為30年北市經典的「雅室牛排」，經查該品牌1994年創立，目前全台有3間分店，而也是去年才首次走出台北、前往桃園展店，這次有望再往南移動、進軍中台灣，且入主台中七期，也在台中餐飲界引爆話題。實際致電「雅室牛排」總部，對方表示將再請同事回應。

不過，餐飲界人士指出：「王品撤出後，幾乎確定就是雅室牛排接手，以套餐、牛排套餐可以再加龍蝦升級是店家一大特色，該店平日商業午餐以高CP值著稱，經典牛排套餐僅需680元，即享有麵包、沙拉、湯品及飲料，吸引不少上班族青睞。」

另外實際致電房東，對方公司也同樣低調回應：「確實是餐飲業接手，且與THE WANG一樣是牛排館。」也讓雅室牛排進軍中台灣可性度大增。

▲該店面位於市政北二路與朝富路口，地理位置顯眼，鎖定上班族、商務聚餐及七期豪宅客群。（圖／記者陳筱惠攝）

該店面位於市政北二路與朝富路口，地理位置顯眼，鎖定上班族、商務聚餐及七期豪宅客群，月租金預估約40萬元，使用坪數達146.71坪。對此，謙仁不動產簡剴延指出：「七期黃金店面一向供不應求，THE WANG歇業後，該店面迅速被接手，顯示市場需求強勁。」且在招租期間，簡剴延表示：「先前也有銀行、動物醫院等業者洽詢，但因動作較慢，最終由餐飲業成功租下。」

▲國際知名牛排館「Smith & Wollensky」當時進軍中台灣，也是選上七期高檔商辦展店。（圖／記者陳筱惠攝）

除此之外，國際知名牛排館「Smith & Wollensky」當時進軍中台灣，也是選上七期高檔商辦展店，進駐七期「CBD時代廣場」頂樓34樓，為品牌全台第二間分店。該店租金未公開，但房仲業者推估，因位處頂樓景觀戶，租金行情可能突破單坪2000元，總租金約落在40至50萬元區間。

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