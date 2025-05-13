樓上鄰居漏水拒修理　害她家「像整間浸過水」被迫搬家

▲婦人的房子天花板冒水泡、牆壁發霉、地板裂開，因為樓上鄰居漏水遲遲不修。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名8旬婦人有家歸不得，因為樓上鄰居漏水遲遲不修，導致她家天花板冒水泡、牆壁發霉、地板裂開，整間房子就像浸過水一般，濕氣極重、空氣悶濁，屋內擺放大大小小的盛水容器，擔心天花板漏水可能釀成漏電把燈泡拆下，如今就連她家隔壁鄰居也遭殃。

8視界新聞網報導，這間3房組屋已因樓上漏水問題空置約莫2年，一進門就會聞到潮濕發霉的酸臭味，柚木地板因吸入水分發脹爆開，整間屋子的牆壁與天花板基本上都可見泛黃水垢。婦人的54歲兒子陳俊透露，父母住在此處已經50年，第一次發生漏水大約在4年前，當時廚房鐵質水管破大洞，導致大量的水猶如瀑布般流出。

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歷經重新換過家具、裝修翻新，但這間房子時隔2年再度發生漏水狀況，儘管打聚氨酯注射劑（防水針）6、7次也未能解決滲水問題，房子已經不適合居住，年邁婦人只能搬走。陳俊稱，「最一開始我們在自己的家找問題，也向建屋局投訴，直到最後發現是樓上鄰居造成」，其實有與樓上屋主進行溝通，「我提出哪怕裝修費我願意付100%，但等到真的要修時，對方卻反悔稱不信任當局，聯繫就斷了」。

與此同時，住在婦人隔壁的50歲女子稱，她家的廚房天花板角落也在2024年9月出現水漬，短短3個月水漬迅速蔓延，如今廚房櫥櫃已經受潮沒辦法存放食物，儘管拜訪樓上住戶，但對方仍不願配合修理，直呼這個家已經不能住、不能租、不能賣。

建屋局對此表示，漏水的狀況確實源自8旬婦人樓上鄰居家，應該是防水層老化導致，有聘請外部承包商使用微波掃描技術進行滲水影響範圍的檢測，證實樓上住戶有水滲入周邊住戶的跡象，但經過多次聯繫、4度發出律師函、基層領袖介入調解，用盡一切溝通方法，對方仍不願配合，目前已準備向法院提起訴訟，強制要求屋主履行維修責任。