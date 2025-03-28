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曼谷大樓空橋斷裂　跨國代銷：初期誤認是強風

記者張雅雲／高雄報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，鄰近的泰國曼谷也出現強烈撼動，甚至有大樓倒塌，引來民眾恐慌，有跨國代銷在曼谷驚魂未定的透露，剛好在市中心28樓辦公室，一開始還以為是強風，後來發現是地震，台灣人嚇得直接衝下樓後，發現連附近建案的空橋都出現斷裂。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

▲▼ 曼谷 。（圖／民眾提供）

▲緬甸28日下午發生規模7.7強震，鄰近的泰國曼谷也出現強烈撼動，有建案的空橋都出現斷裂。（圖／碩盛國際不動產提供）

緬甸發生規模7.7強震，震源深度10公里，震央靠近實皆省（Sagaing），連鄰國泰國也強烈搖晃，不只靠近北部的清邁、清萊地區仍持續有餘震發生，就連曼谷也感受到劇烈晃動。

▲▼ 曼谷 。（圖／民眾提供）

▲緬甸強震連曼谷也感受到劇烈晃動，市區不少大樓出現磁磚掉落。（圖／碩盛國際不動產提供）

提供台灣人到泰國跨國進行房地產買賣的碩盛國際不動產總經理陳復宇表示，他今天剛好在曼谷通羅（Thonglor）的地上28樓辦公室，泰國從來沒有遇過這麼大的地震，一開始還以為強風造成大樓搖晃，後來發現是地震，不少台灣人都嚇得從逃生梯趕緊逃生，而泰國同事還不知嚴重性，普遍反應冷靜甚至緩慢步行撤離。

陳復宇說：「大家在曼谷都沒見過這樣的場面，完全沒想到會發生這種事。」不只高空游泳池的水不斷溢出，一下樓就看到連已完工新案的空橋都出現斷裂。雖然泰國法律規定1997年之後建的15層以上大樓，必須要能夠承受7級以上地震，不過這場地震讓當地居民首次意識到潛在的風險，後續影響仍待評估。

▲▼ 曼谷 。（圖／民眾提供）

▲地震發生後泰國首都曼谷有數百人逃出建築，聚集在街上。（圖／碩盛國際不動產提供）

陳復宇分析，曼谷通羅所在的市中心，高樓多為新建案或預售屋，屋齡新，換算新台幣單價約60~100萬元。以通羅（Thonglor）地區為例，當地一房單坪租金約為3000~4000元，面積普遍在10~15坪，高投報率吸引不少民眾到曼谷購屋。

然而，在地台人指出，這些超高樓在建造時，地基是否夠深、鋼筋足夠，以及是否位於穩固的地質條件上，將成為此次地震後民眾關注的焦點。

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關鍵字：地震泰國曼谷台灣房地產碩盛國際不動產

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