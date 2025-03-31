【廣編】上曜建設「城之芯」：善化無敵鐵金剛　全方位頂奢智慧宅

▲上曜集團張祐銘董事長看好善化因南科快速發展的住宅需求與發展潛力。

圖、文／上曜集團提供

台南善化因南科快速發展，匯聚大量高端科技人才，逐漸形成台南新興富人區。只蓋市中心的上曜集團看準區域住宅需求與發展潛力，於善化新東區推出全新建案「城之芯」，不僅承襲品牌豪宅級規劃，更進一步導入雙高標的制震工法與健康節能配備，升級智慧與奢華的多項建材，為南科新貴提供嶄新的居住選擇。

▲「城之芯」以善化無敵鐵金剛之名，在同級建案中突破重圍，領先大台南住宅標準。

「城之芯」以善化無敵鐵金剛之名，在同級建案中突破重圍，領先大台南住宅標準，全案結構強化1.36倍，耐震係數高達「0.38G」，更使用日本國寶級古蹟御用的住友制震壁，達成建築結構與制震系統的「雙高標」，堪稱善化最強耐震地標。

順應AI時代浪潮，「城之芯」率先打造善化唯一智慧建築，導入三大智慧建材，構築「智能鐵三角」：

智慧服務機器人，可為住戶送貨、送餐至家門，達到人員零接觸，兼具便利與防疫性。

美國Kwikset八合一智慧安全門鎖，高階規格，具備反脅迫、監視保全警報等多項先進技術。



EMS全棟充電車位，打造真正的電動車友善社區。

▲「城之芯」在建材規劃上秉持上曜集團的豪宅思維，從空氣、水質到寧靜環境與室內設備全面升級。

除了智慧科技與制震防護，在建材規劃上同樣秉持上曜集團的豪宅思維，從空氣、水質到寧靜環境與室內設備全面升級：

健康雙高標：配置VAF淨流系統、荷蘭Poll-tex防霾紗窗，有效阻絕空汙。

養生雙高標：BWT全棟淨水與日本活水科技，提供高品質用水。

寧靜雙高標：日本YKKap水密窗、LOW-E防噪隔熱玻璃(6+8+6mm)，營造靜謐家園。

頂奢最高級：選用LEICHT廚具、BOSCH洗碗機、V&B臉盆、GROHE衛浴五金、TOTO全自動電腦馬桶、日本原裝進口木門。

上曜集團以超越市場標準的規格與用心，打造難以被複製的「城之芯」，不僅是善化新地標，更是新時代南科菁英的智慧生活首選。

