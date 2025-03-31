Q1商用、土地同步轉淡　交易量年減逾4成

▲2025年Q1商用市場成交量達240億元，年減43％。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年Q1商用市場成交量達240億元，年減43%，其中內湖表現相對熱，貢獻了4成。另外觀察土地交易，Q1市櫃法人購置土地交易額為461億元，年減49%，但信義全球資產觀察，已比去年Q4復甦，政策利空因素及觀望氣氛趨淡，驅動建商持續買進土地。

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信義全球資產公司統計，2025年Q1商用市場成交量達240億元，年減43%，減幅主因為去年有大同公司資產活化處分芙蓉大樓、台達電包下內湖瑞光路兩棟廠辦大樓等大型交易，墊高比較基期所致。

2025年Q1辦公產品交易額為129億元、占54%，其中內科園區交易最熱，為辦公市場貢獻超過4成的交易量，成交了54億元，包括統一超商以43億元包棟買下「V-PARK」，寫下今年第一筆辦公室包棟交易。

信義全球資產總經理林三智表示：「企業總部成立浪潮下，內科鄰近台北市中心、有成熟的商業聚落，成為總部進駐必爭之地，該區除了可以滿足營運需求、享產業群聚效益外，從資產配置角度來看，內科地段含金量高、不動產保值性強，置產紅利也有助於集團長期發展。」

林三智認為：「商用不動產市場在科技業強、傳產回溫趨勢下，對辦公室、廠房、土地等商用產品需求穩定，加上建商開發策略「由住轉商」，跨足興建商用不動產意願濃厚，為商用市場成長再添動能，看好今年辦公市場成長。」





▲2025年Q1上市櫃法人購置土地交易額為461億元，年減49%。（圖／ET資料照）

土地市場部分，2025年Q1上市櫃法人購置土地交易額為461億元，年減49%。林三智觀察：「去年央行出手打炒房，Ｑ4土地市場交易量較前季銳減70%，建商購地態度趨向觀望。」

但來到2025年，林三智說：「政策利空因素及觀望氣氛趨淡，加上市場對住宅產品仍有穩定剛需，驅動建商持續買進土地，尤其是台中、高雄具備重劃區、產業進駐題材的精華土地。」

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，科技業在過往幾年的良好經營累積充足資金，銀行對於實質投資的放貸意願是一大優勢，另外美國川普總統上任以來提出的對等關稅政策，以及台積電擴大赴美設廠等議題，考量政策發展方向難以預測，預期短期內國內科技業在台布局策略仍會持續進行，支撐國內工業廠房與廠辦的需求， 工業不動產仍是今年的交易主力。

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