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搶佔國門雙星核心宅「御上中山」！享六鐵共構交通＋繁華中山南西商圈　坐擁增值潛力

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲「御上中山」坐落於台北核心黃金軸線，鄰近台北車站，步行即達中山南西商圈，為首購族打造兼具質感與潛力的理想居所。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北車站可以說是北市交通命脈，周邊寸土寸金，御上建設精準掌握核心地段優勢，在距離北車極近的中山北路靜巷推出全新建案「御上中山」。坐落於中山區黃金軸線，步行即達捷運與高鐵，串聯全台交通脈動，同時擁抱中山南西商圈的繁華與寧靜居住環境，讓城市菁英享受雙重生活價值。承襲御上品牌高級質感規劃，「御上中山」以清水模設計打造極簡禪風立面，搭配國際精品建材，精雕細琢每一處細節；社區主力規劃16坪、18坪、30坪精巧戶型，專為單身貴族與小家庭量身打造，讓置產門檻更親民，十分適合首購族輕鬆入住台北心臟地帶。

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「御上中山」位於台北市中山區中山北路一段33巷，距離六鐵共構的台北車站僅350公尺，這一地理位置意味著能快速連接到全台各大交通樞紐，無論是工作還是生活通勤，交通條件都相當理想。此外，御上中山坐落於中山北靜巷，周圍環境清幽，返家路上寧靜愜意，但轉身就與繁華的中山南西商圈相遇。中山南西商圈擁有購物、餐飲、娛樂設施等豐富生活機能，吸引了大量年輕人和商務人士，讓「御上中山」住戶日常生活所需一應俱全，隨時下樓就可以品嚐美食、逛街、購物，能在享受極致便利都市生活、風情如身在東京街巷的同時，也能擁有一處靜謐的居住空間。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

更重要的是，「御上中山」緊鄰被譽為台北新特區的「國門雙星」，兩座摩天大樓將成為台北的全新地標，為周邊地區帶來龐大的商業機會和生活需求，未來發展潛力巨大，再加上西區門戶計畫，舊城將蛻變重生，使中山區價值跟著躍升，也代表中山區的整體發展將進入全新階段，無可比擬的未來爆發性吸引了不少投資者的目光。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

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在得以傳世的地段價值上，「御上中山」的建築設計採用清水模設計，展現當代與日式禪風的完美結合，充分體現了現代建築的極簡美學，而且這種設計不僅美觀，還能與周圍的城市環境融合，猶如隱市其中流露不喧嘩的美感。「御上中山」承襲御上建設優秀的品牌血統，以其在台北市的優質建案而聞名，特別是御上天母的成功案例，憑藉獨特的設計理念和高品質的建材贏得了市場的廣泛認可，「御上中山」則繼承了高品質住宅的設計理念和建築工藝，並且在此基礎上做出了更多創新與提升。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

採用RC鋼筋混凝士結構的「御上中山」，具有堅固穩定的特性，在多地震的台灣也能給住戶滿滿安全感。不僅為住戶提供了長久穩定的安全保障，「御上中山」公設部分特別設有接待大廳，讓每位住戶和來賓都能感受到尊貴的接待體驗；另闢有空中花園提供一個放鬆身心的場所，更能使住戶體驗到無與倫比的景觀視野。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

在坪數規劃上，「御上中山」主力提供16坪、18坪及30坪的精緻戶型，不但符合現代都市生活的需求，也能夠滿足不同家庭結構的需求；對於單身族群來說，16坪的戶型提供了足夠的生活空間，並且易於打理；而18坪的戶型則適合小家庭，提供了更多的靈活性和舒適感；30坪的戶型則為需要更多空間的住戶提供了理想的選擇。小坪數的設計還能夠降低購屋成本，讓住戶以相對親民的總價順利入主台北市的頂級精華地段，優越條件吸引許多首次置產的年輕族群。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

御上建設在建築設計上除了非常注重外觀的美感，更重視居住的舒適度與實用性。因此「御上中山」每一個戶型都經過精心考量，皆採開放式格局，住戶可視需求自行靈活規劃成1房至2房，力求在有限的空間內達到最大的使用效率。重點是通風和採光效果都非常良好，家中每個角落都能夠有充足的自然光線，居住起來非常寬敞舒適，讓住戶天天都能更好地享受居家時光。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

「御上中山」皆選用了五星飯店規格的建材，像是廚具採用Clean up櫃體搭配林內三機；衛浴則選用了Duravit品牌，質感與耐用性都非常出色；另外使用studor吸氣閥、Panasonic暖風機、Bosch電子鎖、YKK氣密窗等頂級建材，讓在家的每一天都能享有極致的舒適體驗。

▲▼台北,中山區,御上中山,南西商圈,雙子星計畫,國門,台北車站,首購,即賞屋,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

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中山區除了中山南西商圈將持續發展都市更新，也隨著更多新興企業和公共建設進駐，商業價值和生活機能將大幅提升，不僅享有便利的生活配套，還能擁有更多的購物、餐飲、娛樂等商業動能進駐，可望隨著重大建設的落成，區域價值更加攀升，成為未來台北市最受矚目的熱區。位於其中的「御上中山」成為結合了優越地段、精緻產品及強大品牌背景的建案，現在訂簽僅6%，輕鬆付款無壓力，資產配置一步到位，不僅是一個理想的居住場所，更是一把掌握未來價值的金鑰匙。

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關鍵字：台北中山區御上中山南西商圈雙子星計畫國門台北車站首購即賞屋即賞屋北區

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