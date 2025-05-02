搶佔國門雙星核心宅「御上中山」！享六鐵共構交通＋繁華中山南西商圈　坐擁增值潛力

▲「御上中山」坐落於台北核心黃金軸線，鄰近台北車站，步行即達中山南西商圈，為首購族打造兼具質感與潛力的理想居所。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北車站可以說是北市交通命脈，周邊寸土寸金，御上建設精準掌握核心地段優勢，在距離北車極近的中山北路靜巷推出全新建案「御上中山」。坐落於中山區黃金軸線，步行即達捷運與高鐵，串聯全台交通脈動，同時擁抱中山南西商圈的繁華與寧靜居住環境，讓城市菁英享受雙重生活價值。承襲御上品牌高級質感規劃，「御上中山」以清水模設計打造極簡禪風立面，搭配國際精品建材，精雕細琢每一處細節；社區主力規劃16坪、18坪、30坪精巧戶型，專為單身貴族與小家庭量身打造，讓置產門檻更親民，十分適合首購族輕鬆入住台北心臟地帶。

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「御上中山」位於台北市中山區中山北路一段33巷，距離六鐵共構的台北車站僅350公尺，這一地理位置意味著能快速連接到全台各大交通樞紐，無論是工作還是生活通勤，交通條件都相當理想。此外，御上中山坐落於中山北靜巷，周圍環境清幽，返家路上寧靜愜意，但轉身就與繁華的中山南西商圈相遇。中山南西商圈擁有購物、餐飲、娛樂設施等豐富生活機能，吸引了大量年輕人和商務人士，讓「御上中山」住戶日常生活所需一應俱全，隨時下樓就可以品嚐美食、逛街、購物，能在享受極致便利都市生活、風情如身在東京街巷的同時，也能擁有一處靜謐的居住空間。

更重要的是，「御上中山」緊鄰被譽為台北新特區的「國門雙星」，兩座摩天大樓將成為台北的全新地標，為周邊地區帶來龐大的商業機會和生活需求，未來發展潛力巨大，再加上西區門戶計畫，舊城將蛻變重生，使中山區價值跟著躍升，也代表中山區的整體發展將進入全新階段，無可比擬的未來爆發性吸引了不少投資者的目光。

在得以傳世的地段價值上，「御上中山」的建築設計採用清水模設計，展現當代與日式禪風的完美結合，充分體現了現代建築的極簡美學，而且這種設計不僅美觀，還能與周圍的城市環境融合，猶如隱市其中流露不喧嘩的美感。「御上中山」承襲御上建設優秀的品牌血統，以其在台北市的優質建案而聞名，特別是御上天母的成功案例，憑藉獨特的設計理念和高品質的建材贏得了市場的廣泛認可，「御上中山」則繼承了高品質住宅的設計理念和建築工藝，並且在此基礎上做出了更多創新與提升。

採用RC鋼筋混凝士結構的「御上中山」，具有堅固穩定的特性，在多地震的台灣也能給住戶滿滿安全感。不僅為住戶提供了長久穩定的安全保障，「御上中山」公設部分特別設有接待大廳，讓每位住戶和來賓都能感受到尊貴的接待體驗；另闢有空中花園提供一個放鬆身心的場所，更能使住戶體驗到無與倫比的景觀視野。

在坪數規劃上，「御上中山」主力提供16坪、18坪及30坪的精緻戶型，不但符合現代都市生活的需求，也能夠滿足不同家庭結構的需求；對於單身族群來說，16坪的戶型提供了足夠的生活空間，並且易於打理；而18坪的戶型則適合小家庭，提供了更多的靈活性和舒適感；30坪的戶型則為需要更多空間的住戶提供了理想的選擇。小坪數的設計還能夠降低購屋成本，讓住戶以相對親民的總價順利入主台北市的頂級精華地段，優越條件吸引許多首次置產的年輕族群。

御上建設在建築設計上除了非常注重外觀的美感，更重視居住的舒適度與實用性。因此「御上中山」每一個戶型都經過精心考量，皆採開放式格局，住戶可視需求自行靈活規劃成1房至2房，力求在有限的空間內達到最大的使用效率。重點是通風和採光效果都非常良好，家中每個角落都能夠有充足的自然光線，居住起來非常寬敞舒適，讓住戶天天都能更好地享受居家時光。

「御上中山」皆選用了五星飯店規格的建材，像是廚具採用Clean up櫃體搭配林內三機；衛浴則選用了Duravit品牌，質感與耐用性都非常出色；另外使用studor吸氣閥、Panasonic暖風機、Bosch電子鎖、YKK氣密窗等頂級建材，讓在家的每一天都能享有極致的舒適體驗。

中山區除了中山南西商圈將持續發展都市更新，也隨著更多新興企業和公共建設進駐，商業價值和生活機能將大幅提升，不僅享有便利的生活配套，還能擁有更多的購物、餐飲、娛樂等商業動能進駐，可望隨著重大建設的落成，區域價值更加攀升，成為未來台北市最受矚目的熱區。位於其中的「御上中山」成為結合了優越地段、精緻產品及強大品牌背景的建案，現在訂簽僅6%，輕鬆付款無壓力，資產配置一步到位，不僅是一個理想的居住場所，更是一把掌握未來價值的金鑰匙。