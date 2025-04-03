▲ 全台最複雜公辦都更！永和「大陳」最後拼圖完成，7單元全數招商成功。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

全國最困難的公辦都更案「永和大陳社區」終於完成最後一塊拼圖。這項被譽為全國最複雜的公辦都更案，因涉及大量住戶與錯綜複雜的產權問題，長期以來被視為都市更新的重大挑戰。經歷多年努力與整合，如今在新北市府及相關單位的積極推動下，7個更新單元已全數招商成功，各單元即將全速推動都市更新作業。

▲▼永和大陳社區「單元1」於3月30日，在新北市府秘書長邱敬斌（中）的見證下，新北住都中心執行長錢奕綱（右）攜手遠雄建設總經理王耀堂（左）完成簽約，共同推動公辦都更案。（圖／記者姜國輝攝）

新北市府秘書長邱敬斌3月30日現身永和區永平活動中心，見證大陳社區單元1公辦都更案簽約，新北住都中心與遠雄建設正式合作。現場有立委、議員、里長及當地民眾參與，場面熱鬧。

邱敬斌表示，自更新單元 2 於109年完工入住後，市府積極推動其他單元招商。如今，市府與住都中心團隊及實施者克服困難，終於完成單元1的招商。他強調：「自99年推動大陳都更以來，許多人認為這是不可能完成的任務，如今，單元1的簽約，宣告大陳社區全面啟動，也代表著市府完成對大陳人的承諾。」

大陳社區的都更案之所以艱鉅，除了戶數多、產權複雜，還涉及特殊的歷史背景。新北市都市更新處處長林炳勲表示：「當年大陳島居民撤退來台，政府依家庭人數分配房型，導致後來居住空間不足，衍生大量違建問題。此外，有些人擁有土地卻無房產，另一些人則擁有房產卻無土地，種種因素增加了都更整合的難度。」

▲▼「單元1」簽約里民齊聚一堂，象徵著全國最困難的公辦都更案「永和大陳社區」終於完成了最後一塊拼圖，邁向重建的關鍵一步。（圖／記者姜國輝攝）

遠雄建設總經理王耀堂指出，單元1鄰近仁愛公園，提供綠地空間，捷運萬大線新站設置後，往返台北市區更便利。未來將依地方需求規劃公益設施，打造友善舒適的開放空間。

新北市都市更新處處長林炳勲強調：「都市更新的重點在於提供安全的建築環境，同時創造公園化社區。」大陳社區將規劃多項公益設施，包括市場、公托、幼兒園、托老中心、社會住宅及市民活動中心，滿足居民需求。

對此，新北市府秘書長邱敬斌表示：「我們將不可能變為可能，讓過去看不到的未來變成為可達成的現實。我相信，這將成為新北市乃至全台都更案的重要參考範例。」

▲新北市府秘書長邱敬斌。（圖／記者姜國輝攝）

目前單元3即將施工，單元4整合規劃中，單元5、7審議中，單元6則預計於114年下半年動工。永和為早期發展且人口密集區域，市府期望大陳社區公辦都更成為成功示範，帶動全市老舊社區重建，改善居住環境。

新北市政府未來將持續推動都市更新計畫，下一步將擴及捷運頂溪站周邊、板橋浮洲等地，啟動大面積都更，全面翻新城市面貌，打造更宜居的生活環境。

▲新北市都市更新處處長林炳勲。（圖／記者姜國輝攝）

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