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全台最複雜公辦都更！永和「大陳」最後拼圖完成　7單元全數招商成功

▲ 全台最複雜公辦都更！永和「大陳」最後拼圖完成，7單元全數招商成功。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

全國最困難的公辦都更案「永和大陳社區」終於完成最後一塊拼圖。這項被譽為全國最複雜的公辦都更案，因涉及大量住戶與錯綜複雜的產權問題，長期以來被視為都市更新的重大挑戰。經歷多年努力與整合，如今在新北市府及相關單位的積極推動下，7個更新單元已全數招商成功，各單元即將全速推動都市更新作業。

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永和大陳社區「單元1」於3月30日，在新北市府秘書長邱敬斌（中）的見證下，新北住都中心執行長錢奕綱（右）攜手遠雄建設總經理王耀堂（左）完成簽約，共同推動公辦都更案。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

新北市府秘書長邱敬斌3月30日現身永和區永平活動中心，見證大陳社區單元1公辦都更案簽約，新北住都中心與遠雄建設正式合作。現場有立委、議員、里長及當地民眾參與，場面熱鬧。

邱敬斌表示，自更新單元 2 於109年完工入住後，市府積極推動其他單元招商。如今，市府與住都中心團隊及實施者克服困難，終於完成單元1的招商。他強調：「自99年推動大陳都更以來，許多人認為這是不可能完成的任務，如今，單元1的簽約，宣告大陳社區全面啟動，也代表著市府完成對大陳人的承諾。」

大陳社區的都更案之所以艱鉅，除了戶數多、產權複雜，還涉及特殊的歷史背景。新北市都市更新處處長林炳勲表示：「當年大陳島居民撤退來台，政府依家庭人數分配房型，導致後來居住空間不足，衍生大量違建問題。此外，有些人擁有土地卻無房產，另一些人則擁有房產卻無土地，種種因素增加了都更整合的難度。」

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「單元1」簽約里民齊聚一堂，象徵著全國最困難的公辦都更案「永和大陳社區」終於完成了最後一塊拼圖，邁向重建的關鍵一步。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

遠雄建設總經理王耀堂指出，單元1鄰近仁愛公園，提供綠地空間，捷運萬大線新站設置後，往返台北市區更便利。未來將依地方需求規劃公益設施，打造友善舒適的開放空間。

新北市都市更新處處長林炳勲強調：「都市更新的重點在於提供安全的建築環境，同時創造公園化社區。」大陳社區將規劃多項公益設施，包括市場、公托、幼兒園、托老中心、社會住宅及市民活動中心，滿足居民需求。

對此，新北市府秘書長邱敬斌表示：「我們將不可能變為可能，讓過去看不到的未來變成為可達成的現實。我相信，這將成為新北市乃至全台都更案的重要參考範例。」

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北市府秘書長邱敬斌。（圖／記者姜國輝攝）

目前單元3即將施工，單元4整合規劃中，單元5、7審議中，單元6則預計於114年下半年動工。永和為早期發展且人口密集區域，市府期望大陳社區公辦都更成為成功示範，帶動全市老舊社區重建，改善居住環境。

新北市政府未來將持續推動都市更新計畫，下一步將擴及捷運頂溪站周邊、板橋浮洲等地，啟動大面積都更，全面翻新城市面貌，打造更宜居的生活環境。

▲▼公辦都更,永和大陳社區單元1,新北住都中心與遠雄建設簽約儀式。（圖／記者姜國輝攝）

▲新北市都市更新處處長林炳勲。（圖／記者姜國輝攝）

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關鍵字：都市更新公辦都更永和大陳社區新北市老舊社區改建遠雄建設房市發展捷運萬大線公共設施宜居環境

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