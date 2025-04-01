逢甲商圈驚見「最小16坪」新案　在地：置產效益大於自住

▲ 建商回防機能區，逢甲商圈、12期重劃區、水湳經貿園區周邊新案增加。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

截至2024年底，台中總人口數突破286萬，另外，在地讀書、工作的非戶籍人口，正邁向300萬大關，而逢甲商圈、12期重劃區、水湳經貿園區周邊新案增加，該區除遠雄外，近期包含富宇、碧城、勝美等皆有新案進場。

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水湳、近逢甲一帶，擁有經貿園區利多加持，加上中科建廠、擴廠持續進行，也吸引一票知名建商回防佈局。當地周邊新案包括「富宇富美圖」、「碧城FJ TOWER」、「勝美上安」等，主力以中小坪數、超高大樓為主，而預售案「遠雄洄山行」基地面積1328坪，規劃地上9層樓，24~48坪產品。據查，該區預售實價登錄站上7字頭。

台中資深房仲沈政興分析：「目前水湳、近逢甲一帶，新成屋房價5字頭、預售新案介於6~7字頭，近5年房價年年漲幅達1成以上，雖然與水湳核心『中央公園』新案動輒8、9字頭以上相比，仍具有補漲想像空間，但近期新案多推出小坪數產品，其中也會包含空間侷促、採光、單層戶數多等問題。」

▲「遠雄洄山行」基地座落水湳經貿園區卻又緊鄰逢甲大學，加上新設立的麥當勞，成為指標新案。（圖／記者陳筱惠攝）

近期，逢甲商圈出現坪數規劃僅有16坪的「碧城FJ TOWER」，基地面積437坪，原址為過去逢甲商圈的屋台街，坪數設定在16~30坪、1~2房，訴求新案位置與逢甲夜市零距離，預售成交單價落在75萬元。

沈政興說：「以此案來看，扣掉公設室內面積僅11~12坪，在使用上略顯不便，也是自住客出手時主要考量，不過對於置產族來說，這樣的坪數卻能夠符合經濟效應，被大學城、水湳經貿、七期、中科夾擊的逢甲周邊，小坪數案確實成為置產族入手新標的。」

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