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買房「寫太太的名字」20年從沒為錢吵架！網讚：疼老婆會走運

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲原PO努力工作買房、換房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我們結婚20年一直都很恩愛，從來沒有為了錢和生活瑣碎而爭吵過。」一名網友發文表示，很多人都會因為買房的事情而起爭執，而他卻沒有過，因為他婚後就省吃儉用、辛勤工作，且房子寫的還是老婆的名字。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他知道很多人會因為買房的事情而爭吵，所以決定分享一下他們的狀況。他透露20年前，他身上也就3萬元，但是老婆還是不顧父母反對，堅持嫁給他，「我們只登記結婚」。

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結婚之後，老婆生小孩、當家庭主婦，原PO則是努力工作、省吃儉用，結果5年後，他們就存夠頭期款，也買了一間小房子，「寫的是老婆的名字」；8年之後，房子漲了，他們就賣掉，換一棟透天厝，「也是寫老婆的名字」；5年後，他們又買一間透天厝，還是寫老婆的名字，因此他們結婚20年來，一直非常恩愛，從沒有為了錢和瑣事而爭吵。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「疼老婆會走運」、「因為你疼惜老婆，也沒有讓老婆受委屈」、「因為有標準愛家庭的一家之主，才能有相對溫暖的妻子」。但也有網友表示，「我有一個朋友也這樣，包含上一輩留的，但是後來老婆跑了，全款走，您很有福氣」、「那是你遇到的老婆是正常的、是好的」、「恭喜你！但是現在的應該很難這樣囉」、「你們很幸福，但現在的人沒辦法這樣，也不是存錢就可以買房子」、「現在要存頭期款不知道要花幾年了」。

關鍵字：買房毒姑九賤婆媳討論區

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