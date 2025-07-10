ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

藝文中路生活圈明星雙語學區宅「悦讀伊頓」　坐擁萬坪綠意為孩子佈局黃金未來

▲▼桃園,中路,悦讀伊頓,公園,學區,房價,即賞屋,即賞屋北區。（圖／業者提供） 

▲桃園藝文中路生活圈結合優質教育資源、豐富綠地環境及便利生活和交通機能，為現代家庭提供理想的居住選擇，其中新案「悦讀伊頓」鄰近風禾公園備受注目。

房產中心／綜合報導

許多研究顯示，早期教育對孩子的智力發展和社會技能培養十分重要，在現今少子化的時代，爸媽們對於下一代的教育機會投入更多資源，這不僅是希望教育成為下一代未來成功的基石，更是一種對孩子未來幸福的投資，因此許多家長精心挑選生活機能完善且交通便利的學區住宅，甚至不惜先租屋設籍，就是要確保子女能進入理想的學校。桃園憑藉其優越的教育資源和生活環境，吸引了眾多年輕父母的目光；其中桃園藝文中路生活圈因擁有完整的教育鏈、綠地環境、未來重大建設，成為許多菁英家庭的首選購屋熱區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝文中路生活圈內包含私立康萊爾幼稚園、衛斯理幼兒園、奇異鳥、文山國小、中興國中、武陵高中等名校，從小強化雙語、培育環宇DNA，不只為下一代培養具備國際觀的宏大眼界，還能讓孩子與同為菁英的同儕互相切磋學習成長，超前部署未來人脈及競爭力。

▲▼桃園,中路,悦讀伊頓,公園,學區,房價,即賞屋,即賞屋北區。（圖／業者提供）

▲藝文中路生活圈內名校林立，孩子能從小一路享有優質的教育環境。

除了學校教育之外，生活中像是公園綠地扮演的「環境教育」角色，在孩子的身心發展歷程中同樣有著不可或缺的影響力，這些空間不僅提供了自由遊戲的場所，孩子可以鍛鍊身體協調性、增強體能，還能讓孩子學習到社交技巧，如合作、分享和解決衝突。同時，接觸自然環境有助於減少壓力，提升專注力和創造力，有助於心理健康；家長和孩子一起在公園相處的親子時光，同樣會成為孩子的珍貴回憶。

藝文中路生活圈擁有廣達20公頃的綠意環境，其中佔地萬坪的風禾公園，幾乎是中路特區四分之一的綠地面積，是都市中少有的生態綠洲：周邊還有水秀、向陽和中路運動公園等，共三大公園和六座兒童公園，內含遊樂設施與寵物公園等，共同營造出高綠覆率的純住宅環境，綠金溢價潛力無限。

▲▼桃園,中路,悦讀伊頓,公園,學區,房價,即賞屋,即賞屋北區。（圖／業者提供）

▲佔地萬坪的風禾公園，是都市中少有的生態綠洲。

藝文中路生活圈的區域特性如同台北信義計畫區、台中七期市政特區，既擁有市政特區的優勢，又緊鄰桃園核心的藝文特區，滿足餐飲、消費等日常需求，還有圖書館、影城、市集等藝術人文活動，為此區機能再加分。此外，桃園高鐵站與捷運綠線G08站的便捷交通動線，讓藝文中路生活圈成為北北桃通勤圈的理想選擇，未來更有台鐵中路車站、國道2號增設中路交流道計畫，加上桃園國際機場第三航廈與第三跑道等重大建設，區域發展前景可期，現今藝文中路生活圈房價仍落在6字頭的合理價格帶內，成為桃園宜居首選。

▲▼桃園,中路,悦讀伊頓,公園,學區,房價,即賞屋,即賞屋北區。（圖／業者提供）

▲藝文特區，滿足餐飲、消費等日常需求，還有圖書館、影城、市集等藝術人文活動，為此區機能再加分。

藝文中路生活圈的教育、綠地環境優越，又坐擁周邊豐富生活機能，十分適合懂得品味生活、期望好好栽培下一代的人定居，近期推出的「悦讀伊頓」新案就正對國小預定地，穿過校園即抵1.4萬坪風禾公園，地段位置珍稀難得成為區域矚目個案。未來隨著多項重大建設推進，藝文中路生活圈的區位價值將再提升。南桃園交流道距離本案僅約五分鐘，快速銜接國道1號與國道3號，無論通勤至台北或新竹皆十分便利。

而針對許多首購族和年輕家庭在支付頭期款和房貸後，往往難以負擔、增加經濟壓力的裝潢費用，「悦讀伊頓」貼心提供精裝修服務，讓入住變得輕鬆簡單。提供天花板、牆面、冷氣安裝等，主臥室配有衣櫃、客廳設有電子衣櫥和掃拖機器人，種種細節不僅省錢，還能省下許多心力，這些貼心設計吸引了眾多首購族和年輕家庭的目光。

▲▼桃園,中路,悦讀伊頓,公園,學區,房價,即賞屋,即賞屋北區。（圖／業者提供）

▲藝文中路生活圈坐擁廣闊的公園綠地，生活環境健康舒適，其中佔地最大的風禾公園設施豐富，就連周邊縣市如新竹人都會特地帶孩子來玩。

藝文中路生活圈「悦讀伊頓」比鄰風禾公園等廣袤綠地，周邊環繞多所知名學府，並享有便利的交通網絡與生活機能；此外，提供的精裝修設計減輕了購屋者的裝潢負擔、提升了居住品質；種種優勢使追求優質生活與教育環境的家庭客加速成為「悦讀伊頓」住戶的決心。

了解更多「悦讀伊頓」 
風禾公園旁2-3房 
接待會館：桃園大興西路‧正光路口（近南桃園交流道） 
預約賞屋：（03）288-9888 
建案官網：https://reurl.cc/zDqLQa
 

關鍵字：桃園中路悦讀伊頓公園學區房價即賞屋即賞屋北區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」　完工1年三度流標：1家廠商都沒有

台鐵鳳山車站砸近25億元打造的6F+10F雙棟「空中鳳城」，2024年7月完工後連續三次招標都流標。台鐵曾為此調降權利金、減少房屋稅，同時也延長契約年限，不過，結至6月底依然沒有任何廠商進行投標。

54分鐘前

極端氣候挑戰　新興重劃區靠滯洪池避災成焦點

受颱風丹娜絲外圍環流與強對流雲系影響，台中強降雨致使多處淹水成災，面對極端氣候與碳中和政策的全球推動，建築產業如何因應環境挑戰、落實永續價值，備受矚目。

1小時前

爸媽「處分」未成年子女房產...合法嗎？最高法院這樣說

家中的寶貝子女，可能因為繼承、長輩贈與等原因，年紀輕輕就擁有了自己的財產，例如一間小套房或一筆存款。依照我國民法1087條之規定，這些都是屬於未成年子女的「特有財產」，應由父母共同管理。不過父母雖然有權使用、收益這些財產，但法律同時也劃下了一道重要的紅線：民法第1088條第2項但書規定：「非為子女之利益，不得處分之。」

1小時前

台東社宅+1！斥資10.3億　190戶2028年完工

國家住都中心興辦的台東市「仁和好室」社會住宅日前舉行動土典禮，預計全案在完工後可提供190戶居住單元，由中央全額投資10.3億工程經費，完工時間訂在2028年，這也是中央在台東啟動的第三處社會住宅。

2小時前

高雄「貴族幼兒園」爆虐童　去年才以3.2億交易

高雄爆出諾貝爾幼兒園明誠分校職員，涉嫌對幼童不當管教，不僅把孩子當拖把在教室拖行，甚至對孩子「蓋布袋」，整起事件引爆家長怒火，而該校位於北高蛋黃區，學費比非營利幼兒園貴6倍，被稱為「貴婦幼兒園」。根據實登，去年8月由關係人以3.2億元成交。

2小時前

中山區房超心動「卻沒有夜班保全」　網見1關鍵勸：再多看看

一名網友最近看上台北中山區一間房子，但該社區戶數不到60戶，且沒有夜班保全，讓他十分猶豫，於是發文請益。PO文掀起熱烈討論，不少網友覺得，有無夜班保全其實沒差；但許多人則建議，盡量別買戶數太少的社區。

2小時前

都在中永和！專家曝新北下波邁「百萬俱樂部」2大潛力熱點

中和指標預售案實登掀牌，最高成交單價122萬元，相當驚人，超越永和、三重，直逼新板特區。對此，房市專家何世昌分析，此波高價主要與品牌建商、優質地段與供需失衡密切相關。

3小時前

海線重劃區供給破萬戶　神秘盒狀建築成形「大賣場來了」

通常大賣場進駐被視為區域進入「生活機能成形」的關鍵里程碑，近期梧棲區四維西路、大仁路二段，2塊地號共計905坪，建物已經成形，而在地業者指出，全聯福利中心即將進駐，租金不低於45萬元。

4小時前

住飯店「棉被塞床下超級緊」　大票人拉到火大！房務解答了

不少人住飯店都碰過，要費超大力氣才能拉出棉被的經驗。而一名網友超不解發問，為何棉被塞得緊緊的，「自然垂放不行嗎？」文章曝光後，引發網友爆共鳴，「有時候真的拉被子拉到生氣」、「洗完澡拉完被子又流汗了」；而房務也現身解釋原因了，「因為整齊好看」。

6小時前

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

前高雄市長韓國瑜曾提出在高雄引進迪士尼樂園政見，意外讓高雄「迪士妮」酒店爆紅成為焦點。當時為避風頭，店家還改名為「壹殿媛」，根據實登，該店2月出現轉手交易，成交價1億元，據查，新買家就是吉田開發建設。

6小時前

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

養蚊14年少收5000萬租金　..

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重..

裝潢完準備喬遷！她返家一看「整..

睽違8年國慶晚會重返台中　 網..

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房..

贊助兒「500萬頭期款」卻鬧翻..

新竹「66年薑母鴨」賣掉　在地..

房貸成數下修、利率飆高　銀行偏..

3千人申請！台中「國安一期好宅..

71人共有亞灣百坪土地　底價1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」..

極端氣候挑戰　新興重劃區靠滯洪..

爸媽「處分」未成年子女房產....

台東社宅+1！190戶2028..

高雄「貴族幼兒園」爆虐童　去年..

中山區房超心動「卻沒夜班保全」..

專家曝新北下波邁「百萬俱樂部」..

海線重劃區供給破萬戶　神秘盒狀..

住飯店「棉被塞床下超級緊」！房..

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366