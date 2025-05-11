1分地行情1950萬！同事爽接祖產「想賣掉躺平」　他傻了：暈倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有些人繼承祖產後，會選擇留著傳承，但有網友表示，公司曾來一個高雄的8年級生，好命繼承了一筆農地，土地價格驚人，約一分地可賣到1950萬元，前方還有15米道路。他透露對似乎打算直接賣掉這塊地，選擇「躺平人生」，讓他當場差點昏倒。一番話也掀起網友熱烈討論，不少人力挺「不傳承，自己先爽」。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「現在年輕人都在賣祖產，沒有傳承的觀念？」公司以前有來一位8年級生，出身高雄，是個好命人，因為祖先在民國70幾年的時候有買農地，現在傳承到同事身上，「雖然還沒變建地，但價格不錯，附近行情1分地1950萬元，前有15米路。」

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結果，該名同事之前說想要直接賣掉，選擇躺平。聽聞對方想賣掉土地享受人生，原PO震驚不已，懷疑現在年輕人是不是都沒有傳承觀念了。

文章引發熱烈留言，網友幾乎一面倒支持賣地，「人生一次而已」、「傳承根本就是基因騙局」、「不生了，是要傳承啥？享受就到我這一輩」、「沒有後代就沒有傳承的問題。」

也有網友提出實際面的考量，「農地你可能還要花錢除草，太陽能也非隨E搞」、「我老家附近已經沒有年輕人了」、「生活圈不在那邊，真的放著不如變現」、「農地你要開發沒那個能力不如賣掉」、「現在能處理就處理，等親戚卡章才是造孽。」