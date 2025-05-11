川普關稅砍到越南房市！關注FDI動向　專家曝「3大警訊」

▲專家指出，若越南外銷動能減弱，不僅將衝擊製造業產能，進一步也可能影響就業市場，出現工人減班、降薪甚至裁員等現象，隨之而來的將是整體消費力下滑、房市恐陷入疲弱。（示意圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

美國總統川普宣布暫緩對越南實施最高可達46%的「對等關稅」不過關稅風險仍未解除，這項舉措預計將對越南整體經濟造成廣泛衝擊，特別是工業與住宅房地產市場，可能面臨投資減緩與需求萎縮的雙重打擊。

據年輕人報（Tuoi Tre）報導，多家工業基礎設施與房地產企業指出，關稅新政可能削弱外國投資者信心，並干擾原本穩定的外國直接投資（FDI,Foreign direct investment）流入。一位工業基礎設施企業高層透露，近期大力投入的綠色工業園區專案，原本用以吸引外資，如今恐面臨資金轉向或延遲生產計畫等風險。

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越南最大的房地產網站Batdongsan.com.vn南部區域總監丁明俊（Dinh Minh Tuan）表示，若FDI出現明顯下滑，不僅跨國企業將縮減或延後擴張計畫，工業用地與廠房需求也將同步下降，導致工業園區開發停滯、庫存積壓。

▲全球知名運動品牌Nike在越南設有大型生產基地。（圖／路透）

丁明俊指出，北部的北寧省、北江省與海防市，以及南部的隆安省和平陽省，這些工業重鎮將是最先受創的地區。此外，出口受阻還可能波及製造業就業，導致減班、降薪或裁員，進一步削弱消費力，影響中低價住宅市場表現。

在頂級房市方面，丁明俊指出，來自南韓、日本與中國等國的投資者，原本聚焦於與工業區與外資企業相關的豪宅市場，未來恐因外籍專業人員減少而縮手。他補充，「當外資減少，在越南當地工作的外籍專才也會減少，對高端住宅與租賃市場的需求自然下滑。」

丁明俊警告，通膨與匯率壓力加劇，將進一步使中價房貸族壓力增加，市場恐轉趨觀望，甚至出現短期停滯。他預測，中價住宅、工業地產與度假房產將是最脆弱的區塊；反觀高端住宅因面向富裕族群，抗壓性較高，而價格相對親民的土地市場則仍具吸引力，買家多抱持等待升值的態度。

越南最大的房地產網站南區總監丁明俊提出三大警訊：

1. 外資縮手 衝擊工業用地與高端住宅需求

工業園區開發停滯、廠房需求下降

高端住宅與租賃市場因外籍專業人員減少而需求萎縮

2. 製造業受挫、出口受阻 影響中低價住宅市場

製造業就業不穩、出現裁員或減薪

消費力下降，使中低價住宅買氣疲軟

3. 通膨與匯率壓力升高 房貸族壓力劇增

中價房貸族負擔加重，市場進入觀望

中價住宅、工業地產與度假房產成為最脆弱類別

▲越南總理范明正指出，針對國際關稅戰已成立成立跨部會小組，專責處理相關應對事宜。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，雖然美國此波對等關稅針對多國實施，但越南所面臨的稅率卻高居前段班，對該國衝擊尤為嚴峻。越南經濟結構高度仰賴製造業，出口導向明顯，國內遍布為外商代工的工廠與產業鏈，當前多數外銷商品將直接面對高額的關稅壓力。儘管措施目前已暫緩上路，但潛在經濟傷害已引發市場高度警戒，相關產業前景面臨極大不確定性。

對此，越南總理范明政（Pham Minh Chinh）已緊急召集相關部會開會研議，力圖化解關稅危機，穩定市場信心與對外經濟合作。范明政強調，政府仍將力拼2025年國內生產毛額（GDP）成長至少8%。他也下令成立跨部會小組，專責處理相關應對事宜。