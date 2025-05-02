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豪宅區換人坐！水湳超車七期 　「帝璟寬和」同步水湳精工落成

▲▼ 帝璟寬和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區已非「下一個七期」，而是超車七期成為新一代地標。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中水湳經貿園區劍指七期新市政中心，根據數據顯示，水湳與其周遭單元8組成的大水湳生活圈，在住宅部分超過4千萬元豪宅上限交易量，2024年硬生生超越七期124筆，專家認為，水湳園區橫跨北屯與西屯兩大行政區，鄰近中科與機捷特區，擁有台中最大的中央公園，區內還規劃有4大世界級建設，目前新建案單價已逼近9字頭，已非「下一個七期」而是超車成為新一代地標。

水湳身價幾乎可說是前無古人、後無來者，除了土地起手價高外，2月份在一片慘淡打房氛圍中，市府的抵費地標售，水湳文商47地號，仍以單價368.44萬元、總價37.89億元標出，成為全場焦點。

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值得一提的是，水湳整體生活圈以政府先行投資，展現國際氣度，2025年台中將迎來首座國際級的「國際會展中心」串連中台灣堅強企業主的隱形產業鏈，首波系列展包括台中市商業會主辦的「台中百工百業綜合商展」、台灣手工具公會主辦的「2025台灣國際工具博覽會 x 五金工業展」，也是將台中帶進世界第一戰。

▲▼ 帝璟寬和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳園區橫跨北屯與西屯兩大行政區，鄰近中科與機捷特區，擁有台中最大的中央公園，區內還規劃有4大世界級建設。（圖／業者提供）

另外公園中的圖書館、森林中的美術館的「台中綠美圖」、64公頃的「台中中央公園」、預備於明年啟用以動畫、漫畫與遊戲為主軸的「台中流行影音中心」等大型公共設施興建陸續到位外，更重要的四大轉運中心之一「水湳轉運中心」，也加緊腳步，預計2026年完工啟用。

早早看準大水湳生活圈的帝璟建設，19年來深耕水湳縱軸，相當低調的帝璟建設最新案「帝璟寬和」更座落敦化路二段與敦平街，以「低調奢華」的中性色調與俐落線條佇立，細看高品質材質與精湛窗花工藝，更擁有綠海天際線，被三座公園包圍，往外一望67公頃的水湳中央公園也盡在眼前。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「帝璟寬和」全案落架，展現細膩工藝，更以迷宮花園、錯層窗花、凌空步道等獨特設計佔據一席之地。（圖／業者提供）

目前「帝璟寬和」全案落架，展現細膩工藝，更以迷宮花園、錯層窗花、凌空步道等獨特設計，站在中央公園就能一窺其東方優雅，更吸引不少人駐足，未來入住的住戶能從不同點位全方位欣賞水湳的綠與闊，藝術精品的住家規劃單純40、43坪，4戶雙梯、均質52戶、對位水湳黃金地位。

水湳價值不需多言，「帝璟寬和」同樣低調卓越，對位中台灣一線品牌建商，帝璟品味與選材深受住戶青睞，甲級營造的營建工法，以「2mm」的工藝美學為標準，堅持慢工才能出細活，一次只服務一案，也讓已購客對品牌支持度成為帝璟建設相當自豪的一環。

為了落實區域深耕服務，帝璟建設更將企業總部搬進水湳，位於經貿路二段上的總部建物即將完工，細節雕刻與舒適，連桌椅坐下的高度都需經過不斷推敲，就是為了讓購屋族能夠更舒適的賞屋、購屋，自成一格的氣度，也造就帝璟「成就1%頂尖族」的高度。

關鍵字：水湳經貿園區台中市豪宅帝璟建設新地標帝璟寬和深耕精工

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