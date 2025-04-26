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他年收60萬買高雄900萬房　身家背景遭網酸：靠爸才敢

▲▼ 高雄銀行 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友興奮透露，前2個月在高雄買了3房總價900萬元，奉勸網友有能力趕快買房，沒想到被網友突破盲點。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市受多項利空衝擊，近期買氣冷淡。有網友興奮透露，前2個月在高雄買了3房總價900萬元，原PO用新青安貸款8成，並透露房貸月繳1.4萬元，並奉勸網友有能力趕快買房，怎會覺得幫房東繳貸款比較好？沒想到被網友突破盲點，「有爸靠當然敢買。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

有網友在網路論壇《DCARD》PO文分享，蛋黃區買不起只好買在蛋白區，他用新青安貸款8成，寬限期3年，寬限期內1個月繳1.4萬元，寬限期後繳3萬元，並透露他入手的同社區2房月租2.5萬元，奉勸網友有能力買房子趕快買吧，怎麼會覺得幫房東繳貸款，會比自己買房子每個月繳貸款還要好？

原PO自曝年收入60~100萬元，買在大寮新成屋，也很好奇自己在寬限期後，繳不繳的出來房貸？並表示，還好是在自己家裡的公司上班，到時候繳不出來再跟老爸說要漲薪水就好，引來網友突破盲點直呼「有爸靠當然敢買，就像有錢人不怕創業失敗一樣。」

也有網友分享自身經驗透露，他朋友27歲買了總價4000萬元的房子，對外說法是爸媽出頭期，他負責繳貸款，但是貸款一定比他月薪多，有爸靠誰不想買？

▲▼高雄,大寮站,公辦都更,81期重劃區,大寮版農16 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市代銷公會統計，現階段梓官、林園、大寮、甲圍等區，華廈型新成屋2~3房，總價還在千萬元內。（示意圖／記者張雅雲攝）

根據高雄市代銷公會統計，現階段梓官、林園、大寮、甲圍等區，華廈型新成屋2~3房，總價還在千萬元內，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，雖然都位於市區外圍，不過因低總價優勢，加上社區戶數也不多，買氣根本不受第七波信用管制影響。

聯筑廣告總經理陳建良表示，新青安貸款自2023年8月1日起實施，去年2.0版上路後，提供最高1000萬元貸款額度、40年貸款年限及5年寬限期，並由政府補貼1.5碼利息，優惠期限至2026年7月31日止。

不過去年底央行祭出第七波信用管制，針對貸款成數和資格調整更加嚴格，買氣急凍，目前市場多為首購族群購屋，新青安也不受限貸影響，陳建良說：「寬限期依個人信用條件為1~5年，不見得貸得到寬限期最高5年，應詳細評估未來自身每月還款能力。」

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關鍵字：高雄房市新青安貸款網友年輕人

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