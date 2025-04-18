「成大之森」坐擁成大首排30萬坪綠海及台南車站城中樞紐！「下一個南港」起飛備受注目

▲「成大之森」前擁成功大學、後倚台南公園，盡享30萬坪綠意環繞。鄰近台南車站與未來三鐵共構樞紐，結合自然景觀與城市機能，打造難以複製的地段價值與生活視野。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在美中貿易局勢緊張加劇之際，美國近期再次上調關稅，引發全球股市劇烈震盪，資金市場陷入動盪。當金融資產不再穩定，越來越多人將資金轉向「實體資產」的避風港——房地產，尤其是位於發展潛力強、具稀有地段優勢的核心建案，更被視為「穩中求勝」的不敗選擇，也讓南台灣新案「成大之森」榮登購屋族的人氣標的，憑藉坐落於台南市北區和東區交界、正對成功大學第一排的珍稀地段，結合30萬坪雙綠意環抱與未來台南車站城中樞紐計畫紅利優勢，成為兼具保值與增值潛力的標竿之作。

地段向來是房地產價值的核心，而「成大之森」地處有南部半導體科技搖籃之稱的成功大學力行校區第一排，前後擁有3000多棵古樹、25萬坪廣闊校園的成功大學與4萬坪台南公園共30萬坪綠地，不僅有書香人文氣息，更擁有自然綠意、四季如詩的養心氛圍。

走出家門，步行約6、700公尺即可抵達台南車站，10分鐘生活圈串連成大醫院、成大商圈、南紡購物中心、平實公園、新光三越、南山廣場等大型設施，醫療、教育、交通、商業、休閒一應俱全，完整擁有城市繁華與自然寧靜。

加上近年來，台南市政府積極推動「台南車站城中樞紐計畫」，除了台南車站將成為台鐵、高鐵與捷運綠線三鐵共構的重要交通樞紐，鄰近周邊還將建置5.5公里鐵路地下化後的綠園道，並有8公頃土地開發計畫，其中8萬坪商業樓地板的開發面積，期望成為台南市心的CBD，是推動城市蛻變的重要關鍵。

而「成大之森」可以享受到第一波的建設紅利，看過許多建案的《即賞屋》主持人朱琦郁也表示，「成大之森」的濃厚文教特質和豐富生活機能，堪比台北大安區的青田街、溫洲街，加上未來「台南車站城中樞紐計畫」與台北南港鐵路地下化後的東區門戶計畫經驗如出一轍，勢將帶動生活品質與房價前景看俏。

「成大之森」基地總面積達1862坪，為市中心精華地段大面積開發中難得一見的完整街廓，且四面臨路，具備發展潛力與高度辨識度，特別在此打造地上24層、地下5層樓的摩天地標，房型坪數介於22坪至34坪之間，搭配全平面坡道車位，適合兩房與三房配置，貼近在地仕紳與科技產業白領家庭的需求。

值得一提的是，「成大之森」重視全齡共享空間，公設分布於社區1、2樓，規劃包括1樓的交誼廳、健身房，2樓為兒童遊戲室、宴會廳、多功能教室等多元化空間，充分回應後疫情時代人們對「社區共享與身心兼顧」的居住新期待，無論是小家庭、新婚夫妻或是三代同堂，皆可找到合適的生活樣貌。

《即賞屋》主持人朱琦郁參觀「成大之森」樣品屋時也驚嘆細節到位，有如飯店般的生活質感，34坪三房兩衛房型採開放式廚房設計，不僅客餐廳開闊寬敞，流暢動線也營造出大器舒適的居住氛圍；廚房配備櫻花三機與SVAGO洗碗機，兼顧互動性與便利性；全室鋪設德國太格木地板，溫潤的木質紋理與細膩質感為空間增添了典雅與溫馨感。

主臥室大面採光引入自然光線，讓休憩空間舒適明亮，全戶都搭配錦鋐氣密窗與5+6膠合玻璃，有效隔音降噪，提供靜謐的生活場域。衛浴空間則精選TOTO五金與全自動馬桶，讓日常起居更具精品飯店般有著精緻體驗，真正做到「回家即享尊榮」。

24坪的兩房兩衛樣品屋設計同樣講究，零走道高坪效，加上格局方正、動線順暢，處處展現坪效美學與空間細節的用心；主臥室寬敞舒適，衛浴獨立設置讓日常起居更加便利，次臥可作為書房、客房或是多功能空間靈活運用，滿足不同的居住需求。

當股市震盪、幣值波動成為常態，資產配置的選擇尤為重要，一個有地段、有開發、有品質的好房子，就是資產避險的不二法門。而台南「成大之森」因為黃金地段再加上政策利多，正是房地產價值的不敗組合，匯聚綠意、人文和繁華，將定義未來生活的新高度。無論是自住還是長期投資，皆可期待穩定保值與抗跌，對於自住者享受生活紅利，或是置產族搶先卡位未來發展利多效益，都具備高度吸引力，尤其適合在地仕紳、科技新貴，成為面對全球股匯局勢不穩定時，安心守住未來的最佳選擇。

∣成大第一排 城中新樞紐∣

成大之森 : https://www.newland.tw/one/ForestofAspiration/

貴賓專線：（06）2370888

接待會館 : 台南市北門路二段132號旁（台南公園對面）