百萬紅酒只是基本款！　高雄85大樓神秘「空中酒窖」曝光

記者張雅雲／高雄報導

希望建設土地庫存近萬坪，2025年首度進軍不動產住宅市場，總經理陳俊男7年前在高雄亞灣開了一家「弗勒莉藝術酒窖」，主打預約制的高空酒窖，並結合藝廊，最貴的紅酒單支就破百萬元，新案動土後成了「交朋友」的空間，並笑稱「當成主業可能會餓死。」

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▲希望建設總經理陳俊男打造的預約制高空酒窖結合藝廊，最貴的紅酒單支就破百萬元，笑稱是「交朋友」的空間。（圖／記者張雅雲攝）

▲陳俊男透露，酒窖內有2000~3000支藏酒，涵蓋全球知名產區的頂級酒廠。（圖／記者張雅雲攝）

希望建設成立於2008年，去年在高雄美術館特區剛開幕的「明誠商場」，就是由希望建設投資興建，由統一集團包棟租下，引進美術館首間壽司郎、7-Eleven、康是美等複合式品牌，剛開幕還掀起一陣排隊旋風，2025年首度推出住宅案「青海段」，正式跨足住宅市場。

希望建設雖然早在17年前成立，多年來都以土地買賣為主，據了解，土地庫存近萬坪，二代陳俊男7年前結合興趣成立「弗勒莉藝術酒窖」，他透露：「這裡有2000~3000支藏酒，涵蓋全球知名產區的頂級酒廠，包括法國波爾多與布根地、美國加州、西班牙、義大利、智利等。」

▲酒窖結合藝術展覽，兼具藝廊功能，每3個月換展。（圖／記者張雅雲攝）

此外，除了葡萄酒，還有烈酒、清酒、米其林合作的精品啤酒，也都喝得到。最貴的一支紅酒就是產自「羅曼尼康帝(DRC)」酒莊的夢幻紅酒，單支身價就要100~200萬元，由於產量極少，「每次有貨出來，基本上都會被搶光，百萬等級只能說是基本款。」

酒窖開在高雄亞灣的地標85大樓旁商辦，室內約100坪，陳俊男說：「7年前第一次看到亞灣這個海景，實在太震撼了，立刻決定租下這個荒廢的空間，本來以酒窖為主，後來結合藝術展覽，兼具藝廊功能，每3個月換展一次。」

▲站在窗邊高雄港一覽無遺，天氣好的時候還有夕陽盡收眼底。（圖／記者張雅雲攝）

而走進酒窖，最驚豔的就是窗外大片亞灣港景，站在窗邊高雄港一覽無遺，天氣好的時候還有夕陽盡收眼底，而牆上掛的畫作則是藝術大師霍剛的畫展，最貴的一幅要價600萬元，就掛在酒窖門口。

▲新案動土後，陳把酒窖結合藝廊當成私人會所，也是一個交朋友的地方。（圖／記者張雅雲攝）

陳俊男坦言，酒窖採預約制，之前疫情時，大家都待在家裡，年營業額逆勢成長達8000萬元，解封後受通膨與年輕族群偏好調酒與啤酒的影響，去年營業額下滑3成。他笑稱：「如果當成本業可能會餓死。」現在新案動土後，因酒窖兼具藝廊功能，把它當成私人會所，也是一個交朋友的地方。

私人會所小檔案 位置 新光路 坪數 室內100坪 功能 結合紅酒收藏與藝術展覽，兼具藝廊功能 開放時間 採預約制

▲私人會所小檔案。（ETtoday製表）

而希望建設首度進軍住宅市場，就遇到央行信用管制，又有川普的對等關稅政策，影響購屋信心房市急凍，陳俊男表示，美術館青海段按原進度動工，開案時間未定，而原定在美術東二路首排精華地段打造的美術館商場，則因應目前市場氛圍調整，延至明年動工。

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