夫妻買房！婆婆一聽「兒要幫出錢」秒變臉　狂碎念：等崩盤再買

▲原PO婆婆認為應該等限貸令過後，再進場撿便宜。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

「我真的做錯了嗎？」一名女網友透露，自己最近和先生一起去看房子，也已經下訂，婆婆剛開始贊成，後來聽到男方要一起出錢，就開始碎念2人買太貴，認為夫妻倆應該等限貸令過後，再進場撿便宜，因為到時候別人繳不起，就會拋售或者法拍，讓她不知該如何是好，「真的到時候房市會崩盤嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「我又來講婆婆的不是了⋯明明是我和我先生一起看的房子和下訂，剛開始贊成，到後來聽到她兒子要一起出錢，就臉色大變，開始碎念，一直碎念我們買太貴，為何不等現貸令過後撿便宜，因為到時候別人繳不起，就會拋售，或者法拍。我想請問各位前輩們，真的到時候房市會崩盤嗎？我真的做錯了嗎？」

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貼文引發討論，網友紛紛留言「沒關係讓她唸，反正沒有要住一起了，不然妳說兒子不出請問妳要出嗎？一堆人在等老屋政府改建等不到，更別說等新房子崩盤了啦」、「別人會不會繳不起我不確定，但是我確定妳們買不起」。

另外，也有人直言「我從看房買房到現在都快20年了，總是有買不起的人說少子化以後房子都空屋啦，會降會跌，買的人都是盤子。跟我說那些話的人，現在還是沒房子，更買不起了」、「我有些朋友也是說等房市崩盤，再撿便宜。不過很好玩的問題，物價通膨你覺得會等到什麼時候才會崩，然後通常會這樣說的不一定有錢買」。

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