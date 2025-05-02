▲台中豐原房市新亮點！「亞大豐富健康產業園區＋運動中心」雙引擎啟動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

台中豐原區在重大建設推動之下，發展潛力備受矚目，尤其是亞大豐富健康產業園區以及豐原國民暨兒童運動中心的落成，讓區域價值水漲船高，吸引不少投資人與購屋族的目光！

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▲▼亞洲大學附設醫院(上)以及豐原國民暨兒童運動中心(下)，讓台中豐原區域價值水漲船高。（圖／記者姜國輝攝）



醫療建設一直是房市增值的重要推動力，亞大豐富健康產業園區總投資高達75億元，預計2028年營運，未來將創造2,000個工作機會，而豐原國民暨兒童運動中心的啟用，進一步提升當地的運動與休閒機能，在這波發展趨勢中，久樘開發全新推出建案「久樘雋陽」，搶占雙核心機能黃金地段，提供高品質住宅，讓購屋族能夠在享受完善生活機能的同時，也能掌握未來增值潛力。

▲久樘開發全新推出建案「久樘雋陽」，搶占雙核心機能黃金地段。

久樘雋陽銷售總經理黃照旺表示，「本案受到高度關注，尤其亞大豐富健康園區的進駐，不僅提升醫療水準，也帶動相關產業與就業機會的成長。目前台中市捷運局正規劃捷運紅線，將從崇德路延伸至豐原大道，未來『豐富生活圈』將成為豐原區的重要門戶與發展軸線，區域建設精彩可期」。

▲久樘雋陽銷售總經理黃照旺表示，亞大豐富健康產業園區的進駐，不僅提升醫療水準，也帶動相關產業與就業機會的成長。

黃照旺指出，「久樘開發深耕豐原、潭子與大雅等地，對區域發展趨勢掌握精準。隨著中科、后科與潭子科技園區持續擴張，科技產業帶來大量人口與就業機會，豐原的未來看好，而『久樘雋陽』所在的豐富生活圈正是最具潛力的區塊」。

▲久樘開發深耕豐原、潭子與大雅等地，對區域發展趨勢掌握精準。

久樘雋陽座落於豐原區核心地段，正好位於亞大豐富健康產業園區與豐原國民運動中心之間，享有雙重機能優勢，讓居民無論是就醫、運動、休閒都十分便利，產品規劃3房及3+1房產品，符合首購族、小家庭與自住客需求，並採用高品質建材與細膩施工工法，打造舒適且具高耐久性的宜居住宅，久樘雋陽也鄰近學校與商圈，擁有便捷的交通網絡，生活機能相當完善。

▲▼「久樘雋陽」主打3房及3+1房產品，符合首購族、小家庭與自住客需求。

專案經理林德信透露，「久樘開發在品質上一直深受肯定，而久樘雋陽是我們在豐原推出的第四個案子，前幾案客戶回饋極佳，從預售到交屋幾乎無落差。我們以健康建築為核心，特別強化制音與防疫機能，板厚加厚降低噪音，電梯與衛浴設計也納入防疫考量，讓住戶安心又舒適」。

▲專案經理林德信透露，「久樘雋陽」是久樘開發在豐原推出的第四個案子，前幾案客戶回饋極佳，從預售到交屋幾乎無落差。

隨著亞大豐富健康產業園區的投入營運，將帶動大量醫療專業人才進駐，結合豐原國民運動中心的完善機能，全面提升豐原區的生活品質與城市價值，成為市場矚目熱區，房市發展與重大建設密不可分，「久樘雋陽」坐落雙核心之間，具備穩健居住價值與未來增值潛力。

▼豐原房市備受矚目，「久樘雋陽」具備穩健居住價值與未來增值潛力。

久樘雋陽

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