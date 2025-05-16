台北人狂讚12期像台中曼哈頓　更像台北信義安和

▲西屯區七期就像是台北信義區，商辦百貨齊全，市府重大機關也都坐落於此，近期有百億大案的12期重劃區，細看像台北大安區，靜逸環境重現購屋族目光。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府區域【西屯區】也被譽為最榮繁之地，四大天王包含七期新市政中心、水湳經貿園區、中科特區以及逢甲商圈，四區預售屋房價最低都已突破7字頭大關，且因地段精華，最高的七期已出現143.8萬元超車新北市，就有台北人直指：「被四大天王包圍的台中12期重劃區，地理位置與交通全勝，是不是最被低估的重劃區？」

一名中漂台北人說：「西屯區七期就像是台北信義區，西屯區的商辦百貨最齊全，最繁榮，市府重大機關也都坐落於此，反而長期被忽略的12期重劃區，不僅鄰七期、靠水湳、近中科、吃逢甲，地理位置就像美國曼哈頓般繁榮，而12期恰巧在最繁榮大道中的靜巷之內。生活環境十分優雅，過去呈有報導指出，自住型的豪宅客在選擇物件時，與繁華街道保持「有點近又不會太近」的距離，成為適居的考量關鍵。」

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▲12期重劃區不僅鄰七期、靠水湳、近中科、吃逢甲，地理位置就像美國曼哈頓一樣的格局。（圖／業者提供）

佔地88公頃的12期重劃區，成狹長狀，以七期為界、穿過逢甲、直達水湳經貿園區，有趣的是，過去幾年區域新推案量每年約落在150戶以內，在可開發的素地少的情況下，區域內的成屋待售率也出乎意料的低，僅約5％，也代表不論是自住客還是長期置產客都高度看好。

近期12期重劃區再度回到購屋視野，最受到大眾討論的就是12期重劃區新案「勝美上安」，基地位於上安路、青海南街轉角土地，是現在市面上少見的四面臨路案，不僅方正，開車不論是上國道中港交流道、還是走環中路二段、銜接74線快速道路，前往每個地區都相當便利，學區也有上安國小、至善國中，機能成熟。

▲「勝美上安」基地廣達2522坪，除了四面臨路基地相當完美外，同時該案也是勝美建設成立20週年的第40個案子，建商細節誠意十足，3D透視示意。（圖／業者提供）

但南12期相較北12期，地目多為高容積，因此吸引不少養地大軍，也造就南12期有著「夜七期」的封號，對此，「勝美上安」經理莊智捷認為：「七期過去也是夜間部產業相當興盛之地，但繼城市發展到位，一間間摩鐵搖身一變成為高樓，目前七期最高價個案基地前身也同樣是摩鐵，因此，核心地段暫時性養地的佈局，不太影響主流整體房市走揚，反而會先吸引人流、形成商圈。」

據悉，「勝美上安」基地廣達2522坪，規劃524住家、15店面，除了四面臨路基地相當完美外，同時該案也是勝美建設成立20週年的第40個案子，建商預打造最強的代表之作，因此在規劃細節上誠意十足，除了規劃綠建築外，公設部分請到國際大師潘正操刀、結構也加碼戴雲發柱中柱Alfa Safe，更祭出國外五星級飯店使用的頂規建材，全平面車位規劃，整體朝向安縵級豪宅，向世界頂級渡假宅致敬。

全案坪數設計21~42，以目前最主流的2~3房為主力產品，2房部分戶別擁有2衛浴、3房部分戶別更規劃3衛浴，等於雙主臥的豪宅規格，在12期具備稀有性與精緻性。

身為西屯百億大案的「勝美上安」，也引發不少想買進西屯區的購屋族注目，不論是首購族、換屋族，「勝美上安」等於是位處四大天王內，最核心的房價凹陷區，據悉，周邊行情已奔7字頭，下半年仍有另一塊超級大案即將進場，在供給稀少的12期重劃區，成為最受到注目的新案。