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「飯糰店就提告吧」！專家曝「租約3解方」：契約是基本守則

高雄鼓山區青海路人氣店家「樋口飯糰」。（圖／翻攝自臉書／日本飯糰專賣店おら家、黃捷）

▲高雄鼓山區青海路人氣店家「樋口飯糰」。（圖／翻攝自臉書／日本飯糰專賣店おら家、黃捷）

圖文／CTWANT

高雄鼓山區人氣店家日式「樋口飯糰」，近日爆出房東疑似想漲租約未果，在門口大暴走、砸毀花盆，導致日籍老闆受傷，畫面曝光後引起網友憤慨，更有不少民眾特意上門消費。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌建議，若是房東覺得租得太便宜，其實有3種解方，「契約精神是基本守則，身為高雄人自己覺得蠻丟臉的」。

據了解，60歲日籍男子樋口功與台灣籍妻子張美娟，近年回台定居，並承租店面售賣家鄉飯糰，怎料店鋪人氣飆漲，邵姓女房東疑似眼紅，要求他們提早退租，否則就要將租金提高至原先的2倍。而在本月18日，邵姓女房東到場將店鋪的木製桌椅推倒，還將盆栽砸裂，不准飯糰店將飲水機移到1樓騎樓，事後雙方互告傷害、竊占及竊盜等。

針對此事，何世昌在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文斥責，房東欺負租客，不管租客國籍是哪裡人，這種事本不應該發生，契約精神是基本守則，「身為高雄人自己覺得蠻丟臉的」。

何世昌指出，如果依照日籍租客向媒體所陳述的內容，租客有足夠的法律武器可以自衛，「畢竟房東毀損在先，光這一項就告得贏了」。他指出，關於租約一事，若經雙方合意簽約並公證完成，任一方都不能單獨毀約，倘若房東覺得租得太便宜，覺得自己被坑了，可以有以下幾種做法：

1、廢棄舊約、重訂新約：但必須經租客同意，才能重訂新約。

2、提早中止租約，並要求租客遷離：房東提早中止租約，通常要賠償租客1～2個月租金。至於裝潢費用另計，若租約內容已有約定賠付事宜則按契約賠付。

3、提出訴訟要求租客遷離、或聲請強制執行：若租客有違反租約內容但租客不願提早搬離，房東可提出民事訴訟。唯此案租約已走公證程序，若其中一方違約，另一方可按租約約定內容，持該公證書作為執行名義，向法院聲請強制執行。

另外，關於騎樓是否在租賃範圍內之疑義，何世昌提到，房東主張，不滿飯糰店將飲水機移到她認為屬於公共空間的一樓騎樓，情緒失控下砸毀了擺放在騎樓的花盆，但據過去類似訴訟，法院相關判決大多傾向採用「若契約無另行約定，否則公共空間屬於租賃範圍內」這個觀點。也就是說，如果契約內沒有明訂「騎樓不屬於租賃範圍」，則房東主張以敗訴機率較高，不只要賠償租金，還要賠償遭毀損的財物。

何世昌提醒，依大法官釋字第564號解釋，騎樓屬於私人的財產權範圍，但同時也有容忍行人通行的義務，原則上未經許可（這裡的許可並非指經房東許可，而是經主管機關許可）不得擺設攤位，否則可依《道交條例》開罰，「所以，日籍飯糰店就提告吧，十之八九會勝訴。但若房東檢舉租客占用騎樓，租客可能被罰款」。

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關鍵字：何世昌樋口飯糰周刊王

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