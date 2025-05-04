「關稅帝君」讓房市熱錢轉向？　專家憂衝擊更勝住房

▲央行接下來針對房市會有什麼措施，外界也關注是否牽動市場。（圖／鏡週刊提供）

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從預售屋的實價登錄交易量觀察，更可看出房市冷清的程度，交易量已從去年第二季單月1.6萬戶高峰，腰斬再腰斬，如今每月僅剩交易不到4千戶。璟都建設總經理高林鋒就說：「目前房市受政策及大環境等因素影響，來人下滑6、7成，週成交數也從平均10戶掉為3戶。」

不只預售屋銷量明顯量縮，成屋交易量也顯著萎縮，據最新公布的全台六都建物買賣移轉棟數資料，3月僅剩約1.8萬棟，較去年衰退逾2成，寫下近7年單月新低；第一季僅約4.8萬棟、年減約2成3，下探近8年同期新低量。

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成屋市場賣壓也因此急速攀升，待售量從去年7月8.1萬戶，到今年2月已大增1.4萬戶，飆升至9.5萬戶。購屋族引頸期盼房價下滑，也終於出現鬆動跡象，據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季全台平均房價已降至每坪33.86萬元，較前一季每坪36.27萬元，下修6.6％。

除住宅市場以外，薪傳不動產智庫執行長何世昌認為，關稅戰對於商辦、廠房交易的衝擊將更嚴峻，因對於傳產業來說，關稅訂定在15％以上，就沒有再生產必要，企業拓點轉趨保守、廠房會否出現拋售潮，都相當值得關注。

不過，何世昌指出，對於自住客來說，今年適不適合購屋，其實端看是否能夠談到滿意價格，「回頭看歷史，每一次的房市危機，其實都造就很好的進場機會，反而會建議手頭資金足夠、有需求的購屋族把握難得機會，畢竟當眾人都在害怕時，有時反人性操作，反而可以獲得不錯的果實。」



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