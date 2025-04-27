「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

▲嘉義房仲觀察，現存的「太保勇士」們實力堅強。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／嘉義報導

近年嘉義太保房價表現驚人，如今面對打炒房、關稅、台積電赴美投資等利空，已購客「太保勇士」們完蛋了嗎？在地房仲觀察，太保過去雖投資、置產客不少，但該下車都下車了，現存勇士們實力堅強，且目前區域供給量小，市場健康，目前房價無下跌現象，加上未來區域人口紅利必能實現，不會形成賣壓，中長期持續看好。

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受惠台積電進駐嘉義科學園區大利多，近年嘉義太保市房價一飛沖天，2021年均價還在1字頭，2025年已來到3字頭，平均單價達32.5萬元，新案平均單價更是來到34.5萬元，但前幾年由於區域交易熱絡，3字頭已購客被網友笑稱「太保勇士」。

如今面對央行打炒房、川普關稅、台積電加大赴美投資，太保房市會怎麼走？「太保勇士」要完蛋了嗎？東森房屋嘉義北興加盟店經理黃金和表示：「消息面多多少少還是有影響，但理性客觀來看，台積電在嘉義的設廠計劃並無取消，就業人口進駐利多仍在，不需過度擔憂。」

黃金和接著表示：「嘉義太保未來除了受惠科技業就業人口大幅提升，還有許多其他利多，像是嘉義高鐵站的華泰名品城預計2028年開幕，周圍還有太保市地重劃計劃，以及大南方新矽谷推動方案，以半導體S 廊帶為主軸，串聯嘉義以南各縣市，這些都是支撐太保房市的重要因素。」

▲嘉義太保、嘉義高鐵站一帶房市發展備受期待。（圖／記者張雅雲攝）

黃金和觀察，目前太保房市交易量縮，買盤較為觀望，但成交價還是處於平穩，並無明顯下跌跡象，主要原因之一是供給量受控，使得市場相對健康。

首先就新案供給來說，黃金和表示，建商察覺市場的能力強，現在交易量較為停滯，因此也延後推案計畫，2023年太保因指標案「清景麟嘉科」快速完銷，一舉衝高交易量，後續該區推案進入真空期，使得市場上形成「沒貨可買」的狀況。

另外，從屋主轉手端來看，黃金和表示，這幾年太保確實有不少投資客，比例約占3成，「他們同樣對市場相當敏銳，2023年7月《平均地權條例》上路前購入的買方，之後發覺市場苗頭不對，該下車、該跑的都跑了，剩下的都是資金雄厚、有能力交屋，並有決心等到太保人口大幅進駐、利多實現時再出售。」

總結來說，黃金和觀察，現在手上還握有房子的「太保勇士」，實力非常堅強，也對區域很有信心，不可能平轉甚至賠售，等到新屋落成後，轉手利潤都抓在3~5成左右，「預期未來太保不會出現所謂的賣壓潮，除了屋主堅定，客觀來說剛性需求也強，買盤一定有辦法來消化掉所有的供給，長期來看價格仍呈上升趨勢。」





▲黃金和看好嘉義太保中長期房市表現。（圖／東森房屋提供）

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