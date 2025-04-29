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假買房真詐財！台灣房屋推「防詐三部曲」守護資產

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲房地產市場活絡，台灣房屋副總裁周鶴鳴提醒，房地產交易領域正面臨更複雜、更隱蔽的詐騙威脅。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

面對詐騙手法持續升級，民眾絕不可掉以輕心，根據內政部警政署統計，2025年最新的詐騙犯罪類型前五名，分別是假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假交友詐騙、騙取金融帳戶等犯罪，整體類型幾乎全數與金融與網路密切相關，而在此犯罪趨勢中，不動產詐騙也逐漸浮上檯面，成為詐騙集團覬覦的目標，在近日舉辦的《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》中，台灣房屋副總裁周鶴鳴就指出，在AI技術普及、房地產市場活絡的背景下，房地產交易領域正面臨更複雜、更隱蔽的詐騙威脅，他強調，房屋是家庭一生累積的財富與依靠，不動產詐騙一旦發生，後果往往難以彌補，防詐意識與制度防線勢在必行。

「不動產是許多家庭的核心資產，卻也是詐騙集團最容易設局的標的，特別是針對缺乏資訊與辨識能力的高齡族群。」台灣房屋副總裁周鶴鳴在《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》上指出，近年不動產詐騙手法不斷進化，已從早期的假買賣，發展為更複雜的假債權設定、假公證人程序，甚至有不法代書配合詐團進行文件掉包，讓屋主在完全不知情的情況下，產權悄然轉移，往往等到察覺時，損失已難以追回。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲多家企業在《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》中分享防詐經驗與應對策略。

台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，不法集團可能先以租屋名義接近長者建立信任關係後，再串通進行假債權設定，導致屋主在不知情的情況下「欠債」，甚至因為收不到法院通知而失去房產；更有假冒公證人的詐騙情形，當事人持權狀與身份證，在假的公正處辦理租賃事宜遭到文件調包，這些看似合法的程序，其實都是精心設計的詐局，民眾務必多一分警覺，並尋求合法正派的仲介與地政士協助。

面對這麼多變化的詐騙手法，台灣房屋副總裁周鶴鳴分享台灣房屋防詐策略，他表示：「我們從交易SOP流程、政府機制整合到消費者端的警覺教育，建構完整的防詐三道防線。」首先是配合政府地籍異動即時通知制度，納入委託、成交作業流程，提醒客戶申辦，一旦產權出現買賣、信託、贈與、抵押等異動，系統會立即發送通知給屋主，預防不法移轉，讓民眾在第一時間掌握資產變動狀況。

第二道防線是強化內部審核流程，台灣房屋已建立一套嚴謹的委託與成交SOP，透過文件查核、身分比對、實地訪查，降低假買方、假行情詐騙風險，例如有詐騙集團假冒買方，前期展現高度誠意，實則在後期設局要求貸款或代墊保證金，讓屋主一步步落入陷阱，他強調「這類詐騙手法常披著正規交易的外衣，透過台灣房屋嚴謹又制度化的交易流程，能將風險降到最低」。

第三道防線則是履約保證與合法專業人士的介入。許多詐騙案例其實都是從非正式管道、口頭協議開始，一旦發生糾紛，幾乎無法追責，民眾應尋求具備政府立案與業界信譽的仲介與代書，並採用履約保證制度，確保買賣雙方權益受保障，台灣房屋推動履約保證的核心精神，就是讓交易全程透明、留痕、有保障。

針對高風險族群，特別是樂齡屋主，台灣房屋副總裁周鶴鳴特別呼籲子女應主動關心長輩的財產處理狀況，避免因一時疏忽或誤信他人而遭詐騙，他建議：「第一，不要輕易塗銷抵押權；第二，應向政府申請指定送達地址，確保法院或地政機關的通知不會落入詐團之手；第三，避免在不熟悉的管道洩漏個資或提供證件影本。」

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣房屋副總裁周賀鳴分享台灣房屋的防詐SOP。

詐騙手法隨著科技與社會環境不斷演變，但回到根本，防詐的關鍵仍是資訊透明與專業把關，台灣房屋副總裁周鶴鳴強調，面對AI詐騙、假官網、偽造語音等新型詐騙手段，台灣房屋也持續提升內部教育訓練、更新SOP流程，推動地政異動即時通機制，期望攜手打造更安全的交易環境，並提醒民眾，當條件過於美好、或交易過程讓你心生懷疑時，一定要多問一句、查證一次，必要時可洽詢合法業者協助，寧可慢一點，也別讓自己成為下一位受害者。

關鍵字：詐騙斥詐風雲論壇ETtoday新聞雲台灣房屋

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