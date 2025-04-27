網友剛買預售案就遇「關稅帝君」　欲解約等降價遭勸阻

▲有網友在高雄蛋黃區入手預售屋，面對關稅帝君重擊，房市買氣急凍，他考慮利用合約審閱期解約，之後再重新評估購屋計畫。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在高雄蛋黃區入手預售屋，原本對價格與地段感到滿意，然而面對關稅帝君的重擊，房市買氣急凍，預售案開始出現送裝潢、家電，甚至讓利降價，他考慮利用合約審閱期解約，之後再重新評估購屋計畫，上網問網友是否可行？

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川普對等關稅橫掃全球，網友戲稱他為美國版「關稅帝君」，原PO在網路論壇《DCARD》PO文，透露他剛在高雄蛋黃區入手1間預售屋，其實價格還ok、物件也蠻喜歡，但簽約後開始打關稅戰、股市大跌，不知道對後續房市影響多大？萬一之後景氣更差，建商開始送裝潢、家電甚至降價，是不是該趁審閱期解約？等到房市明朗後再重新看房或把退掉這間買回來？

不認同解約的網友建議，「關稅增加營造成本變貴，等於建商成本增加，很難降吧？頂多緩漲而已。」、「股市大跌說不定為了避險，許多資金會流入房地產，其實也蠻難講的。」

也有認為該解約的網友分析，「評估一下自己會不會因為這波關稅失業，如果金流危險建議退，這波跟之前不一樣別聽那些無腦炒房的。」

▲目前蛋黃區新案開價愈開愈高，建商少有急於出售的壓力，與其要降價大多乾脆「慢慢賣」。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，若購入價格不符合預期或高於市場行情，在契約審閱期內當然可無條件解約，不過土地與營建成本未變，又有通膨壓力，目前蛋黃區新案開價愈開愈高，建商少有急於出售的壓力，與其要降價大多乾脆「慢慢賣」。

謝哲耀表示，折扣與優惠完全取決於個別建商，目前多數建商開價仍「鐵板一塊」，就算有新案以贈送裝潢、家電等優惠吸引買家，仍需注意是否「羊毛出在羊身上」，這類優惠成本仍在房價內，最終由買方承擔。

在地代銷業者透露，近期數年前的預售案，因投資客即將面臨交屋，出現不少「平轉案」，還有2~3年前的成交價，若地點可以接受，不失為一種趁機撿便宜的方式。

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