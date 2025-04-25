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旗山老街旁地標「香蕉王國」　地主持有6年「加價逾3千萬求售」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近年旗山老街的觀光熱度持續上升，年年入選高雄最夯景點，當地知名地標「香蕉王國」地主開出5800萬元出售。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

旗山以香蕉出名，近年旗山老街的觀光熱度持續上升，年年入選高雄最夯景點，當地知名地標「香蕉王國」多年前曾經營農產展示中心、餐廳、旅館，吸引無數遊客，目前均已歇業，近期地主開出5800萬元出售，佔地3125坪，換算單價1.85萬元。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

旗山以香蕉聞名，旗山老街年年入選高雄最夯景點。「香蕉王國」位於旗山區大里街，距離旗山老街不遠，2001年成立，曾經營農產展示中心、太子餐廳、汽車旅館，吸引無數遊客到訪，近期舊址掛網求售。

該地坪數達3125坪、建坪2710坪，地上物未保存登記，土地使用分區為農業用地，近期屋主開價5800萬元出售，換算單價約1.85萬元。

▲旗山,旗山老街,高雄旅遊。（圖／記者許宥孺攝）

▲旗山以香蕉聞名，旗山老街年年入選高雄最夯景點。（圖／記者許宥孺攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「香蕉王國」在2018年因創辦人債務問題，流入法拍市場，2019年4拍時拍出，由自然人加價150萬元，最後以成交價2583萬元得標，等於持有6年加價3217萬元出售。

負責銷售的台慶不動產高雄農美加盟店林怡秀表示，該園區占地廣闊，區內設施豐富，包括以香蕉為主題的農產品展示中心、宴會廳，專為遊覽車團客與喜宴活動設計，曾是旗山重要的觀光與宴會場所，吸引大量遊客與當地居民，成為旗山的代表性地標之一。

林怡秀說：「後來地主投入超過千萬元進行園區整修與維護，包含園區綠化與基礎設施管理，因近年常待國外才想出售。」

徐華辰分析，當地農地行情約每坪1~1.5萬元，該地因面積廣大，可吸引對觀光業有興趣的特定買家，然而，因地上物位保存登記，若拆除既有建物重建，需符合現行農地法規，投資人須謹慎評估。

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關鍵字：旗山香蕉王國地主拍賣旗山老街

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