貸款剩3成嚇退買家　高雄Q1僅2戶成屋豪宅交易

▲Q1房市買氣急凍，高雄總價4000萬元以上成屋豪宅買氣大消風。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

Q1房市買氣急凍，高雄總價4000萬元以上成屋豪宅買氣大消風。根據實價登錄顯示，去年上半年受台積效應影響，高資產族群主要鎖定亞灣豪宅入手，沒想到去年下半年Q4碰上第七波管制，豪宅只能貸款3成，使得今年Q1僅剩2戶成交。

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根據實價登錄統計，高雄4000萬元以上、5年內新成屋豪宅交易筆數，2023年有41筆，2024年成交量再攀升，高達61筆，其中以亞洲新灣區最為亮眼，全年共締造36筆交易。不過，自從央行祭出第七波信用管制後，僅10件成交，占全年總交易量16%。

今年Q1買氣仍不樂觀，5年內成屋豪宅僅2筆成交，2戶均為「國城定潮」，坪數皆破百坪，總價最高達1.1億元。

高雄不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷分析，「金龍海嘯」後高價住宅貸款成數從上限4成降至3成，成屋豪宅又需立刻準備7成自備款，以1億元豪宅為例，需自備7000萬元，加上前陣子台股出現史詩級崩盤，不少高資產族群重傷，現階段豪宅客出手相對保守，買氣冷淡也不意外。

陸炤廷說：「高雄大坪數豪宅多鎖定美術館、亞灣推案，因此豪宅購屋熱區也以這2區為主。」

年份 4000萬以上成交量（件） 成交量最大區域 2023 41 亞灣 2024 61 亞灣 2025 Q1 2 亞灣

▲高雄近年屋齡5年內、4000萬以上成屋豪宅買氣。（ETtoday製表）

國城建設副總經理洪嘉聰表示，「國城定潮」購屋族群中不乏來自海外的企業主、自營商，對住宅的設計尺度與環境要求極高，在深入比較台灣多處高端住宅後，認為亞灣區港灣地段具有不可取代性，也認同產品本身的稀有性與長期增值空間。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東劉沛緹分析，這一波豪宅交易熱區之所以集中在亞灣區，關鍵在於區域具有難以複製的港灣景觀資源與國際產業聚落優勢。

劉沛緹說：「亞灣區坐擁高雄港第一排海景，視野遼闊、景觀稀缺，加上近年高雄市政府積極招商，成功吸引輝達、鴻海、超微等百家科技大廠進駐，亞洲金融資產管理中心也選擇設址於此，帶動就業機會與資金活水同步湧入，也進一步推升高資產族群的置產需求。」

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