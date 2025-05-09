從城市選地到生活細節　仰德建設的建築美學之道

圖、文／仰德建設

仰德建設自創立以來，以「在好地方，蓋好房子」作為核心信念，專注於對土地脈絡的觀察與選址的精準判斷。無論是區域潛力、生活機能、城市視野，或是建築美學的整合應用，仰德都投注最大心力，力求讓建築真正回應當代人的需求，而非僅止於形式表象。

深耕鹽埕、亞灣，三案佈局逐步到位，串聯生活、美學與城市未來。

▲仰德建設「仰德灣」，以純粹立面融入山海城市景觀，刻畫港都新風貌。

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首部曲【仰德灣】，擁景起筆，建築與海對話的開場白。享有高雄少見的山海河港四向景觀條件。以經典格柵立面語彙勾勒出獨具辨識度的天際線，同時透過通透尺度與水平線條，讓建築與港景產生詩意連結。這不只是仰德在鹽埕的開場，也是品牌對城市生活提出風景式想像的起點。

二部曲【仰德駁二】坐落駁二特區軸帶核心，承接文創與鹽埕新生的能量，建築設計回歸內斂語彙，強調材質、比例與城市紋理的細緻銜接。這是一座與街區互動的建築，也是一種延續仰德品味的生活提案。





▲「駁二AIT」擁山攬海望城景，亞灣未來潛力新座標。

最新推出的第三部曲【駁二AIT】，擇址建國四路，位於駁二、輕軌、捷運交匯的未來核心圈。此案不僅延續品牌對區域潛力的深度判斷，更進一步以科技與生活的融合視角，呼應亞灣AI產業聚落的推進節奏。產品定位以2至3房、26至53坪的中坪數規劃，回應城市新世代的居住想像，也為自住與置產雙重需求預留彈性。





▲仰德建設深耕鹽埕亞灣，以「仰德灣」、「仰德駁二」、「駁二AIT」三案串連亞灣與藝文軸線，勾勒港都生活新地景。

仰德建設不急於追趕流行，而是選擇與城市同步呼吸。從選地到設計、從工法到細節，始終以誠意與實感落實「作品感」的建築哲學。在每一個基地上，仰德所建的不只是住宅，更是一種對生活方式的詮釋。

∣駁二AIT∣

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