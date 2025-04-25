【廣編】遠雄泱玥X訂製款精裝書品牌ASSOULINE　延續空間美學與文化品味共鳴

▲遠雄泱玥推出「城市旅行TRAVEL FROM HOME」。

【廣編特輯】

圖、文／遠雄提供

在繁華市中心逐水岸而居，象徵一種精神層面的滿足。擁有北市唯一無堤河岸景觀視野的「遠雄泱玥」，與百年白宮御用家具品牌Baker-McGuire貝克傢俱跨界聯手，以全球頂級精裝書 ASSOULINE打造一場結合文化、藝術的「城市旅行TRAVEL FROM HOME」展覽，藉此演繹無界建築生活美學，實現人們對美好生活的嚮往。

走進「遠雄泱玥」接待中心二樓，處處可見藝術靈魂與居家美感的自由交融。牆面的拱形PORTICO 鏡子，為空間注入優雅質地和穿透感，引領人們走進「書界柏金包」ASSOULINE的精品風格生活。

ASSOULIN是享譽全球的精裝書品牌，許多頂級奢華品牌都曾與其合作，讓書本不只是文化、藝術的紙本濃縮，更是承載情感記憶的居家裝飾，以及社交品味的門面。

「遠雄泱玥」精選ASSOULINE 城市旅行書系，這也是ASSOULINE 首度與「建案」跨界合作，藉由文化藝術與空間的對話，延續美學品味共鳴。你可以在一禎禎高水準的攝影作品與字裡行間，體會《紐約》現代建築與藝術品交織的都會風景，也可以探索《米蘭》充滿藝術實驗性的空間哲學，還有希臘群島度假海岸……等書，把你對世界的記憶放入居家空間中。

除了殿堂級精裝書視覺饗宴，展場更搭配ASSOULINE城市香氛，讓參觀者透過不同城市專屬的氣味展開一場嗅覺之旅，藉由五感體驗勾勒出充滿療癒力量的無界生活。

六月更將加碼展出有「家具界勞斯萊斯」美譽、百年白宮御用品牌 Baker-McGuire貝克傢俱，為遠雄VIP解密頂級家具的藝術思維與視野，體現層峰人士嚮往的靜奢之境。

「遠雄泱玥」坐擁北士科無堤水岸第一排超奢視野，同時也是遠雄品牌轉型、主張「美好共生」的首發之作，以「永續」、「共享」兩大價值，串連建築、環境與人，實踐美好共生，推出以來受到許多高端客群喜愛。

除了限量稀有高端水岸生活，遠雄也期盼透過與Baker-McGuire合作的ASSOULINE策展，創造豐富愉悅的風格體驗，喚醒美好居住本質。「城市旅行TRAVEL FROM HOME」即日起展覽到6/30止，預約參觀者除了可獲得遠雄泱玥VIP禮物券，還有機會參加「欣講堂」城市閱讀力系列講座，享受沒有邊界的感官漫遊。

展覽地址｜遠雄泱玥接待中心2F (台北市北投區河美街與承美路交叉口)

展覽地點｜遠雄泱玥 X Baker-McGuire貝克傢俱期間限定台北展示點

展期時間｜即日起至 2025.06.30（日）

官方網站｜https://www.fgrealty.tw/7g2yww

預約專線｜0800-502-555