住新竹「高鐵通勤台北」可行嗎？　他曝10年心得：前三個月痛苦

▲原PO認為搭高鐵通勤太累，不如在公司附近租房。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

高鐵速度快，可以省下許多交通時間，有不少民眾選搭高鐵通勤，有網友好奇，高鐵通勤台北新竹根本不可行，上下班時間人潮超多，完全沒有生活品質。對此，一名住在竹北通勤台北近10年的網友表示，買月票每天搭，尖峰時刻的自由座車廂很多，「通勤這種事，痛苦就前三個月」。

有網友在PTT發文，「高鐵通勤台北竹北，根本不可行吧」，10年前搭高鐵的人數還不多，但現在高鐵在上下班時間總是人滿為患。他感慨表示，每天搭車擠來擠去，完全沒有生活品質，不如多花一點錢，租房在公司旁邊。

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對此，一名住在竹北，每天搭高鐵到台北上班的上班族，分享通勤10年的經驗，「這跟生活品質沒有關連，會住竹北，尤其是一定要買高鐵區的，很多是因為雙薪家庭一個在新竹上班，一個在台北上班，請問不住竹北高鐵是還能住哪裡？」

該網友透露，早上通常有8節自由座車廂，除非是假期結束的第一天，否則通常都有座位，下班時間從南港上車通常能找到座位，「但也就30分鐘，工作在辦公桌坐了整天，有時我還比較想站著，而且通勤這種事，痛苦就前三個月，後面習慣了就無感了，只是把回家滑手機的時間，變成在車上滑手機，如此而已」。

貼文曝光，網友表示，「不會覺得久，是因為沒享受過不用通勤時間的生活吧」、「之前住在園區附近，上班十分鐘不到。現在住竹北，通勤時間比較長，但我覺得就是習慣而已」、「公司台北新竹通勤的都是開車，有一個搭高鐵，但不是每天搭，在新竹還是有個租處」、「不知道你是不是在自我安慰，但佩服你的毅力，下班時間已經夠累了還要用站的」、「搭車30分鐘通勤還好，公司也不可能都在家附近，但住離車站太遠就不好了」。