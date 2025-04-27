租屋18年有機會買下！忙3個月「被房東放鳥」　被丟1句話傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「真不知道要如何處理…」一位租屋族表示，自己租住同一間房屋18年，意外得知屋主想把房子賣了，協商3個月總算和對方達成共識金額，還辛苦跑銀行貸款、找代書，但半年過去了，屋主卻遲遲不肯簽約，只回一句「有時間就會簽」。讓他從滿心期待到失望透頂。信義房屋專家分析，房東可能並不急，如果是這樣，最好還是繼續看屋。

原PO在「買房知識家」發文，表示自己租屋18年，已經沒有在簽租屋合約了，有努力在存頭期款，看過無數房子，剛好得知屋主想把房子賣掉，心中一喜、覺得希望來了，「在這住18年都習慣了，屋況自己最了解。」

後來努力協商3個月，原PO總於與屋主達成共識金額成交，這段期間還跑銀行問貸款、找到代書，來回奔波，沒想到經過半年，屋主卻遲遲不簽約。儘管他打電話詢問，對方卻回應「有時間就會去簽約」，讓他相當無奈，「不賣還是要漲價，至少也說個清楚，總不是都一句話『我有時間就會跟你們簽約…』真不知道要如何處理…」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，房東可能並不急，如果是這樣，最好還是繼續看屋。其他網友則是回應，「表現出你在看其他房子，如果屋主有心會自己來找你」、「誰急誰吃虧，感覺屋主是以拖待變」。

也有人表示，「住了18年，屋主可能覺得賣便宜了，有點捨不得」、「趕快找別間房子」、「沒有白紙黑字的承諾聽聽就好，因為就算有合約，也不一定穩」、「雞蛋不能放在一個籃子裡，趁早兩手準備」、「打電話詢問一次並錄音，如果對方還推託，就禮貌表明不等了，直接看其他房子」、「帶代書、伴手禮到屋主家，當面談定簽約時間。」