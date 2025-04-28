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台中老屋逼近50萬戶　建商指「都更蟑螂」無所不在

▲▼台中火車站,中區,東區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市也有近50萬戶超過30年的老屋，但都更牛步議題、不同意戶、收購困難都讓不少開發商望之卻步。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台灣屋齡30年以上的住宅突破500萬戶，台中市也有近50萬戶，為提高居住品質及環境景觀，台中市政府都發局持續推動都市更新及危老重建，也期盼透過都市更新促進街區的活化再生，但都更牛步議題、不同意戶、收購困難都讓不少開發商望之卻步。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

而台中以都市更新重建的成屋並不多，如2020年購入東區豐全橡膠廠的新業建設，在經過4年的努力，已將原址變身為2棟質感社區，原本被工廠阻隔的樂業一路，也開通至育英路，人行道加社區退縮空間，比道路略為寬敞，替東區打造新氣象。

新業建設創辦人穆椿松分享：「都更開發案困難很多，但未來有機會一定還會再做，我特別喜歡為附近2所學校改造的人行道，地面、樹穴重新施作，圍牆也大變身。」

新業建設董事長卓勝隆也指出：「台中東區在鐵路高架化、74快速道路通車後，區域飛速發展，直到購入了豐全橡膠廠，才有機會在這塊土地透過好的設計、好的建築，能為環境創造更多可能。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新業建設創辦人穆椿松（左）、新業建設董事長卓勝隆（右）在2020年購入東區豐全橡膠廠，已將原址變身為2棟質感社區。（圖／記者陳筱惠攝）

從近幾年台中市都發局核定的都更案中可看出，包括坤悅開發、坤聯發、登陽、富宇、順天、和瑞、新業等建設公司都有投入都更案的開發。

▲▼ 烏日房市,空拍,高鐵站,舊市區,烏日區,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲都更案中藏著太多善與惡，也專門有人在收一些零零角角的土地。（圖／記者陳筱惠攝）

不具名業者說：「其實專門有人在收一些零零角角的土地，我們稱作『都更蟑螂』。曾遇到卡在基地中間，1坪地就開價1000萬元的，後續鬧到司法單位對方要求通行權，法院最終依照比例原則駁回，都更案中藏著太多善與惡，最有名的案例就是鄉林台北都更案，變更基地繞過的『教訓屋』，後悔也來不及。」

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