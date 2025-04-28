北市大樓驚見「清潔工站15樓外牆」無防護！住戶憂：出事變凶宅

▲「全坤雲峰」社區驚傳有清潔人員在未配戴防護措施下，站在10幾樓高的樓層清洗外牆。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

北市萬華區一棟大樓今（28）日上午驚傳清潔作業疑似未依安全規定操作。有現場目擊民眾指出，一名清潔工人在10多樓高的平台邊緣作業，竟未配戴任何安全設備，畫面讓人捏一把冷汗。住戶除了痛批清潔公司作業粗糙，也擔心若發生墜落意外，恐波及整棟大樓形象，也會導致自己的住家變成凶宅。對此，北市勞檢處已派員前往稽查，並勒令現場停工。

民眾向《三立新聞網》爆料，事故地點為環河南路一段的「全坤雲峰」社區。今天上午11時左右，有住戶目睹清潔人員站在15樓外牆高處進行清洗，卻未見任何繩索、安全帶等防護措施，質疑清潔公司極度不專業。他直言，萬一人員失足墜樓，除了人命損失，連帶也會讓大樓淪為凶宅，住戶權益大受影響。

該名住戶透露，社區管委會每年皆會安排外牆清洗，但這是第一次目睹如此「無防護」的高空作業，直呼誇張離譜。事後，已有其他居民在社區群組分享相關狀況，目前該名清潔工已撤離戶外作業區域。

北市勞動局回應，勞檢處接獲通報後已即刻派員到場檢查，確認外牆清洗時未妥善使用安全帶，屬於高風險違規行為，因此當場下令停工。勞動局進一步說明，本次清洗工程由全坤雲峰社區管理委員會委託玉山高空工程有限公司承攬，違規情節發生在社區A棟15樓。原訂施作方式為蜘蛛人吊掛清洗外牆，但實際作業過程未遵循職安規定，造成作業人員有墜落危險，已違反《職業安全衛生設施規則》第281條規定，將依法進行後續裁處。

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