持有5~10年轉售房地合一稅最划算？「這幾種情況」可望免稅

▲打炒房奏效！2024年Q4短期交易比重驟減，民眾多半持有5~10年轉售，成市場趨勢。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

根據財政部房地合一稅最新統計資料，全年房地合一稅稅率分布，稅率20%的案件，也就是持有5~10年轉售的交易，為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36.1%。專家分析，因為持有10年以上，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5~10年時便獲利了結。

根據財政部房地合一稅最新統計資料，2024年房地合一稅總件數達13.4萬件，雖較2023年成長約1.7萬件，不過隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024年Q4總件數僅約2.6萬件，足足比Q3少了約1萬件。其中，2年內交易的45%重稅占比18.2%，比2022年的25.5%減少7.3個百分點，短期交易有下滑趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年央行接連祭出第六波、第七波信用管制，下半年的房市交易量也逐漸萎縮，而短期轉售的交易，因房價增值空間有限，稅務成本高的情況下，讓利幅度和價格競爭力不及早年就購入的長期持有者。

此外，現在銀行估價偏向保守，尤其是同一物件一年之內有交易紀錄的物件，多半取其低價作為放貸依據，避免行情被過度哄抬的問題，因此這類估價上也趨向劣勢，導致待售期拉長，促使短期交易逐漸減少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，稅率20%的案件長期為房地合一稅的主流，主要是持有期間與稅率差異最明顯所致。現行房地合一稅持有2~5年轉售，稅率35%，持有5~10年轉售，稅率20%，超過10年轉售則為15%，因此持有期間屆滿5年前後，稅負差距高達15%，但屆滿10年前後，稅負差距僅5%，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5~10年時獲利了結。

值得一提的是，除了持有2年內轉售交易的45%稅率案件占比走低外，去年免稅案件的占比也創下歷年新低，僅約2成的案件免稅。

陳定中指出，房地合一稅有幾種情況可望免稅，首先是沒有獲利，甚至賠售，因此不需課徵房地合一所得稅；再者是連續設籍自住滿6年的案件，可享有400萬元免稅額。而近年房價上漲，交易的賠售機率降低，多數長期持有者的轉售獲利，頗有機會超過400萬元免稅額，因此近2年免稅案件占比減少。

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