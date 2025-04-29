欠稅大戶2314萬不繳！「北海福座骨灰位」拍賣　每個8000元起

▲台北分署拍賣楊姓欠稅大戶名下的2,573骨灰位。（圖／翻攝自台北分署臉書）

圖文／CTWANT

法務部行政執行署將於5月6日舉行全國「123聯合拍賣會」。當天台北分署將以破盤價8000元起，變賣楊姓欠稅大戶的2213個北海福座骨灰位使用權，另將拍賣李姓欠稅大戶價值3億元的新北市新店區17筆土地、1棟建物。歡迎民眾參與競標。

台北分署說，楊姓欠稅大戶2005年以近1億8000萬元的價格出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司股票189萬股，卻漏報交易所得，國稅局移送台北分署執行，移送金額合計約2314萬元。

台北分署本次執行楊男所有之北海福座骨灰位改採變賣方式，並以破盤價開賣，2148個單人骨灰位使用權每個只要8000元，65個單人骨甕位使用權每個也只要1萬5000元。

另李姓欠稅大戶申報106年度綜合所得稅時，漏報了約1億1452萬的財產交易所得，累計滯納金與利息共約8975萬元，被移送台北分署強制執行。台北分署將在本次拍賣會第3次拍賣李男名下的新北市新店區秀岡一段59地號等17筆土地及其上建物1棟。

本次拍賣的17筆土地面積合計2萬1633.41平方公尺（約6545坪），建物則為地上2層、地下1層的建築，樓層總面積共2269.84平方公尺（約686坪），該建物為未辦保存登記建物，內部為毛胚屋，現無人居住使用，拍定後點交。底價下殺至新台幣3億2064萬元。

台北分署另將拍賣北市大安區、信義區、中山區、文山區、新北市新店區、深坑區等21筆土地、4筆建物，及陽信銀行股票162股、板信銀行股票159股（含郵票46元），與精美戒指9只。有興趣的民眾可親臨拍賣會場或採通訊投標參與不動產競標，但股票及戒指部分則須準時到場競標。

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