網友觀望2年房價愈漲愈高　批鳥籠小宅「誰愛住？」

▲有網友2年前就透露已在楠梓租房3年，想入手該區新案，今年再度上網PO文，並問鳥籠小宅誰愛住？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電位於高雄楠梓的2奈米晶片廠下半年投產，有網友2年前就透露已在楠梓租房3年，想入手該區新案，今年再度上網PO文，並發問「無腦買房的人要小心了，總價低單價高的極端值，鳥籠小宅誰愛住？」並透露「想買，還沒買！」引來網友震驚「觀望到現在還沒買？」

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原PO在網路論壇《MOBILE01》PO文發問，透露雖然川普關稅暫緩，股市馬上翻紅，高雄台積電2奈米廠又將擴產，給楠梓區房市帶來一劑強心針，不過無腦買房的人真的要小心了。並認為，高大特區西邊邊陲區域(房價)賣成這樣，未來轉手該怎麼開價？一堆2房氾濫，誰想要當盤子？現在建商推案都是總價低、單價高的極端值，鳥籠小宅誰愛住，接下來會怎樣？

沒想到原PO最後話鋒一轉，最後還是透露「想買，還沒買。」有網友翻出原PO當初2023年的發文，當時原PO就曾上網發問，因工作的關係，約3年前就租在楠梓高大特區，現在想入手新案該怎麼選？

不少網友都震驚了，認為租房3年、觀望2年到現在還沒買？也有網友持不同意見，認為該區5年後見真章，2房多殺多絕對精采。

▲高雄台積電2奈米廠又將擴產，在台積效應帶動下，高大特區單價來到40~45萬元。（圖／記者張雅雲攝）

不具名的代銷坦言，高雄家戶人口數減少，且市區房價已經5字頭，若規劃比較好住的30坪2房，加上車位總價幾乎就要1500萬元起跳，去化減緩，因此大2房愈來愈少，20~25坪的小2房可以把總價控制在千萬元，開始成為主流。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，5年前台積電尚未宣布來高雄楠梓設廠，高大特區預售2房單價大約16~17萬元，現在台積效應帶動下，單價來到40~45萬元，建商為了順銷，坪數愈縮愈小，但因產業持續進駐，仍吸引不少年輕科技首購族購屋，人口紅利不至於造成2房多殺多。

謝哲耀說：「若首購族受限總價帶，可以往甲圍、梓官、燕巢移動，車程多個10分鐘，單價還有3字頭，相對減輕購屋負擔。」

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