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東西兩邊都要蓋！金門再推百戶社宅　陳福海率隊北上爭取

▲▼金門首座社宅「金湖安居」已於今年2月舉行動土典禮。（圖／翻攝自Facebook／國家住宅及都市更新中心）

▲金門首座社宅「金湖安居」已於今年2月舉行動土典禮。（圖／翻攝自Facebook／國家住宅及都市更新中心，下同）

記者董美琪／綜合報導

金門縣長陳福海4月18日率縣府團隊赴國家住宅及都市更新中心參訪，針對西半島社會住宅規劃進行交流。他表示，縣府正積極盤點西側區域閒置國有土地，希望爭取興建百戶社宅，推動金門地區均衡發展。

金門首座社宅「金湖安居」已於今年2月舉行動土典禮，此次參訪，陳福海與縣府成員實地觀摩「萬華安居」統包工程，並與國家住都中心董事長花敬群就「金湖安居」的施工進度、後續營運與長期規劃進行深入討論。

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陳福海指出，藉由此行可與住都中心建立更緊密合作關係，並借鏡「萬華安居」在專案管理上的成功經驗，為未來推動西半島社宅做好準備。目前，除金湖地區已有建案進行中，縣府也著手研議在西半島擇地興建約百戶住宅，以實現住宅公平、完善基礎建設，達成城鄉平衡發展目標。

花敬群強調，住都中心設立目的即是為突破行政瓶頸，加速地方政府推動住宅政策。中心不僅興建住宅，更致力於制度優化與經驗傳承，期望與各地方攜手，讓居住正義從理念落實為實際成果，未來也將持續協助金門打造更完善的居住環境。

▲▼金門首座社宅「金湖安居」已於今年2月舉行動土典禮。（圖／翻攝自Facebook／國家住宅及都市更新中心）

根據金門縣城鄉發展處提供資料，「金湖安居」為金門第一案社會住宅，基地位於金湖鎮尚義段徵收區，由中央出資、總經費約15億960萬元，規劃興建地上9層、地下2層共225戶，預計將於民國116年完工。

住都中心指出，「金湖安居」除可提供在地成家的小家庭承租外，也可提供外派金門的公教人員，以及金門大學校外租屋的師生們一個穩定的居住環境，金門大學校外租屋學生人數近2千人，且經查近年金門租屋補助申請戶數顯著增加，顯示當地有一定的租屋需求。

關鍵字：金門社宅房產雲

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