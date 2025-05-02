退休宅買學生套房「100萬入手電梯大樓」！過來人勸退：認賠也難賣

▲學生套房降價。（示意圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

受到少子化的影響，過去10年有11間大專院校關門，去年7月更是一口氣有4所私立大學退場，就有網友指出，過去學生套房最便宜也要280萬元，如今只要100萬元就可以入手，且有電梯、保全，周邊機能又好，適合退休族居住。對此，信義房屋專家表示，不太推薦長輩去住，除非是買給兒女、孫子住。

有網友在臉書「買房知識家」發文，有位長輩退休後買了一間學生套房，僅花費100萬，且套房配有電梯及保全服務，更不需要等垃圾車丟垃圾，相比起20年前大學套房最低價需280萬，如今價格大幅下降。他透露，長輩單身一輩子，退休後到處看房，但不是價格太貴就是機能不好，而且很多舊公寓都沒有電梯。

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原PO表示，少子化導致大學生人數減少，但學生套房數量卻沒有改變，「我親戚說，長輩搬進去住後發現社區也有一堆老人居住，但有些人不是買而是租」。原PO指出，現在房東不再限定只租給大學生，因為大學套房空租超過4成以上，「若是只限定某些租客（如學生）的話，那有可能空租幾十年都等不到理想的租客」。

貼文曝光，網友認同，「很棒的觀點，如果位置不太差，真的可以自用」、「的確，後段私立大學跟技術學院附近一堆套房租不掉」。不過也有人提到，「倒閉的學校是否會變成荒煙蔓藤地區，還能買嗎？生活機能是否會很不便利？」「私校週邊套房熱潮也會退，生活機能不復從前...真的要買或租，還是要挑國立大學起碼不會倒」。

還有一名過來人崩潰指出，15年前同事揪團買台中逢甲套房投資，每人出資300萬，但後來逢甲不斷衰退，而且政府開始大力取締日租套房，6年前套房有一半以上空租一年多都租不掉，當時有人想要拆夥提議賣掉，「只是買家開出的價格，每間要賠掉100多萬」，價格談不攏便作罷，如今更難賣了，「若依照現在逢甲套房的行情，全部認賠售出的話，平均每人要虧180多萬了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果是年紀大的長輩，不太推薦去住套房，「因為套房坪數偏小，長輩住起來不方便，而且機能需要的是醫療類型」，通常都是小孩在那邊念書，長輩買給小孩住，不太會自己住。