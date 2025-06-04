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拿畢生積蓄「讓兒子幫買房」　中國父母反被逐出家門

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲父母拿出畢生積蓄讓兒子在紐西蘭買房，並把房子登記在兒子名下。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一對老夫婦拿出畢生積蓄讓身在紐西蘭的兒子幫忙買房，沒想到兒子把房子占為己有，出租牟利甚至想偷偷賣掉。當老夫婦想要住進這間房子時，不但遭到拒絕，還被趕出家門，傷透心的他們把兒子告上法院。

父母出資買房　房子登記在兒子名下

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紐西蘭先驅報報導，兒子王欣（Xin Wang，音譯）與前妻分開之後，他的父母王共昭（Gongzhao Wang，音譯）與徐曼玲（Manling Xu音譯）提議，把兒子與前兒媳在奧克蘭西區蒂阿塔圖半島的房子買下，當作退休後的住處。老夫婦變賣中國大陸的2間房子，砸下積蓄還清貸款，支付8.5萬紐幣補償前兒媳買房出資的部分，總共花費44.7萬紐幣（約新台幣800萬元）。

老夫婦並非紐西蘭公民，他們以為這樣無法在紐西蘭境內置產，就決定把房子登記在兒子名下。經口頭協議，他們一旦獲得居住簽證，兒子就會把房子過戶給他們。

一生積蓄換來無家可歸　被兒子逐出家門

時隔近10年，老夫婦終於在2018年搬到紐西蘭，開始申請居住簽證。當時的王欣已經再婚，且早在2015年就把父母出資買下的房子出租，把租金收入占為己有，還把房子抵押貸款接著融資取得8.1萬紐幣，在奧克蘭東區置產，與第二任妻子同住。

由於當初在奧克蘭西區的房子已經租出去，因此老夫婦只好搬進兒子與第二任媳婦的家。到了2020年，當他們提出想住進原先買的房子時，遭到兒子拒絕，且因婆媳問題，兒子要求父母搬出去，甚至在未告知的情況下，擅自委託房仲出售奧克蘭西區蒂阿塔圖半島的房子。

母親直說，這樣的作法簡直是在斷他們後路，「我們把一生辛苦積蓄都給了你，如今卻無家可歸，還得去別處付房租」。

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲父母不但被拒絕入住自己出資買的房子，還因婆媳問題被兒子趕出家門。（示意圖／VCG）

父母把兒子告上法院

老夫妻後來阻止兒子賣房，並把兒子告上奧克蘭高等法院，在沒有書面協議的情況下，請求確認兩人擁有奧克蘭西區蒂阿塔圖半島的房子。

兒子主張父母44.7萬紐幣的買房款是贈與，並稱父母想取得房屋所有權是報復他在衝突之中站在妻子一方。老夫妻則強調，之所以會給予44.7萬紐幣是因為信任與兒子之間的口頭協議，且理性老人不可能在生前把全數積蓄贈與子女，這樣等同經濟自殺。

法官最終採信父母的說法，認定房子所有者為父母，兒子必須把房子過戶，並支付部分租金收入給父母。

關鍵字：置產紐西蘭紐澳要聞

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