ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

搬進新家一周！鄰居阿姨「狂問私事」　她崩潰：連宵夜吃啥都知道

▲▼看房,台北買房,重劃區,社區大樓,電梯大樓,中古屋。（圖／記者許凱彰攝）

▲鄰居阿姨太熱情，原PO招架不住。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到難搞的鄰居真的讓人超崩潰，一名女網友表示，好不容易買下人生第一間房，原以為可以過上幸福的日子，沒想到卻遇到超八卦的鄰居，隔壁阿姨不僅對她的財務狀況和感情生活充滿興趣，連她吃了什麼宵夜、家裡有誰來過都一清二楚，讓她壓力超大。

原PO在爆料公社發文，以為可以過著安穩的生活，結果住進新家不到一周，幻想就破滅了。鄰居阿姨看到她在搬家，便問「你們年輕人現在也買得起房喔？是爸爸媽媽出錢的吧？」他微笑回應自己存錢的；接著阿姨又問「看到有個男生昨天很晚才回來，長得不錯，是妳老公嗎？還是男朋友？」她則回「那是我老公」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓原PO震驚的是，某次回家途中巧遇阿姨，對方直接開口「妳昨天是不是買了燒烤？味道超明顯，可惜我不像你們年輕人有本錢吃」。她只能尷尬微笑，心想「連我吃什麼都能掌握，妳是不是偵探系？」

有次老公的弟弟到家裡作客，幾天後，阿姨敲門送鳳梨酥，一開口就問「妳們最近感情還好吧？我那天看到有個男生來？」原PO當下雖然笑著解釋「那是我老公的弟弟」，心裡卻無奈翻白眼，「只是路過坐一下也能被注意，這到底是關心還是監控？」鄰居的舉動讓她壓力大到爆棚，直呼「我只是想安靜生活」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我都一律擺臭臉，有的人很容易不知道界線」、「有些人就是管很寬」、「八卦鄰居，少回應，幾天後他就閉嘴了」、「直接微笑不回答就好了，私事本來就沒必要回答，越回答越問沒完沒了」、「把她當空氣，說什麼妳都笑著沉默就好」。

關鍵字：鄰居八卦壓力新房網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

「陶朱隱園」傳出資金問題，市場一度風聲鶴唳。不過房產專家何世昌在粉專指出一項關鍵，當初陶朱隱園是以每坪不到100萬元的價格抵押給銀行團。以目前信義計畫區的估值來看，設定抵押的價值相對安全，「這也使銀行認為，整包拿來拍賣，反而無意義，只會讓債權受到損傷，反而希望慢慢賣。」

14分鐘前

豐邑年備560億案量攻台中　邱崇喆：暫停獵地計畫

大型開發商動向具備風向指標，台中豐邑機構2025年在中台灣將推出7案，累積約560億元案量，據了解還有200多億元的個案將視景氣推案，豐邑機構總經理邱崇喆出席藝術展時表示，下半年整體政策若不鬆綁，將出現更多問題。

32分鐘前

搬進新家一周！鄰居阿姨「狂問私事」　她崩潰：連宵夜吃啥都知道

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到難搞的鄰居真的讓人超崩潰，一名女網友表示，好不容易買下人生第一間房，原以為可以過上幸福的日子，沒想到卻遇到超八卦的鄰居，隔壁阿姨不僅對她的財務狀況和感情生活充滿興趣，連她吃了什麼宵夜、家裡有誰來過都一清二楚，讓她壓力超大。

44分鐘前

中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

「陶朱隱園」陷入欠息危機，今（9日）中石化董事長陳瑞隆親上火線，強調「中石化背書」一事不存在。但至於與銀行團的協商細節，他只表示，聯貸餘額剩53億元，與銀行團的協商已結束，但中石化與亞太工商聯無關，無法代其回答。

1小時前

獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩

信義區豪宅「陶朱隱園」銷售期間爆出大筆聯貸繳款異常，債權銀行透露，亞太工商聯實際待償還6家銀行的資金已降至53.09億元，各銀行債務協商部位約落在3億元至22億元不等，由於過去7年來亞太工商聯還款繳息正常，欠款已從85億元降至53億元，銀行團提出4大要求，讓陶朱隱園聯貸案可以繼續往下走。

2小時前

老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」

央行打炒房重拳祭出史上最嚴格限制貸款，加上受到國際情勢影響房市買氣不佳，繼花蓮、嘉義陸續有建商倒閉，北台灣也爆出老牌營造廠旗下10案直接停工的消息，有業者認為是單一個案，但也有業者憂心政府政策再不鬆綁或祭出配套「建築業將集體斷氧」。

3小時前

「陶朱隱園」陷欠息危機　中石化4聲明回應

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」傳出銷售進度落後銀行團預期，且聯貸案還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施。對此，中石化發出4點聲明，強調「中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯。」

5小時前

中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主6年大賺2450萬

北市中山區豪宅傳出不少賠售案例，但指標豪宅「華固樂慕」頂樓戶以1億元轉手，成交單價達139萬元，前屋主持有6年，大賺2450萬元，漲勢驚人。專家分析，大賺原因除了該產品具有稀有性，也與當時推案價格平實有關。

5小時前

壽司店開進永康區美食沙漠　年斥456萬簽15年長約

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」持續展店，台南目前共有3家分店，分店即將再加1，該店首度插旗永康，地點就在永大路上，佔地690坪，目前招牌已經掛上，正在施工中。信義房屋專家指出，月租金38萬元，符合區域行情。

5小時前

陶朱隱園85億元聯貸還款不順　銀行團債協準備3方向

台北市信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」銷售進度落後銀行團預期，加上興建方威京集團旗下亞太工商聯7年前簽下85億元聯貸案出現2個月還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施，將從寬限期、利率調整與擔保品處分3大要項上進行討論。

6小時前

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

老牌營造廠一天崩10案　建築業..

高雄5大最富行政區出爐　1區被..

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！..

好市多進駐商四還沒來　南台南副..

返家驚見「水簾洞」　天花板塌陷..

心動中山區社區　「沒夜班保全」..

竹北豪宅轉手「6年大賺2870..

租約結束後淡水男強佔車格！房東..

房市多空戰！　專家點名1人「史..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陶朱隱園爆資金問題　專家嘆定位..

豐邑年備560億案量攻台中　邱..

搬進新家一周！鄰居阿姨狂關心　..

中石化董座指銀行協商已結束　再..

獨／陶朱隱園借款剩53億待還　..

老牌營造廠一天崩10案　建築業..

「陶朱隱園」陷欠息危機　中石化..

中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主..

壽司店開進永康區美食沙漠　年斥..

陶朱隱園85億元聯貸還款不順　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366