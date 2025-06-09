搬進新家一周！鄰居阿姨「狂問私事」　她崩潰：連宵夜吃啥都知道

▲鄰居阿姨太熱情，原PO招架不住。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到難搞的鄰居真的讓人超崩潰，一名女網友表示，好不容易買下人生第一間房，原以為可以過上幸福的日子，沒想到卻遇到超八卦的鄰居，隔壁阿姨不僅對她的財務狀況和感情生活充滿興趣，連她吃了什麼宵夜、家裡有誰來過都一清二楚，讓她壓力超大。

原PO在爆料公社發文，以為可以過著安穩的生活，結果住進新家不到一周，幻想就破滅了。鄰居阿姨看到她在搬家，便問「你們年輕人現在也買得起房喔？是爸爸媽媽出錢的吧？」他微笑回應自己存錢的；接著阿姨又問「看到有個男生昨天很晚才回來，長得不錯，是妳老公嗎？還是男朋友？」她則回「那是我老公」。

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更讓原PO震驚的是，某次回家途中巧遇阿姨，對方直接開口「妳昨天是不是買了燒烤？味道超明顯，可惜我不像你們年輕人有本錢吃」。她只能尷尬微笑，心想「連我吃什麼都能掌握，妳是不是偵探系？」

有次老公的弟弟到家裡作客，幾天後，阿姨敲門送鳳梨酥，一開口就問「妳們最近感情還好吧？我那天看到有個男生來？」原PO當下雖然笑著解釋「那是我老公的弟弟」，心裡卻無奈翻白眼，「只是路過坐一下也能被注意，這到底是關心還是監控？」鄰居的舉動讓她壓力大到爆棚，直呼「我只是想安靜生活」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我都一律擺臭臉，有的人很容易不知道界線」、「有些人就是管很寬」、「八卦鄰居，少回應，幾天後他就閉嘴了」、「直接微笑不回答就好了，私事本來就沒必要回答，越回答越問沒完沒了」、「把她當空氣，說什麼妳都笑著沉默就好」。