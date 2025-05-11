老屋如大齡剩女「別碰」　帥過頭提「10、9、8、7、6」法則

▲知名投資客帥過頭比喻，老屋就像大齡剩女，不吸引人、娶進門的開銷又大。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

「老屋就像大齡剩女，不吸引人、娶進門的開銷又大。」知名投資客帥過頭認為，國內主要都會區的老公寓成交價，都超過應該有價值，不值得入手。而何謂應有的價值？他提出了「10、9、8、7、6」理論。

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知名投資客帥過頭表示：「以主要都會區來說，買房一定要挑屋齡新的，最好是0~5年，最多就是10幾年，千萬別去買老宅，首先都更困難，再來就是成本真的太高了，除了裝修翻新外，觀察現在老公寓、新屋價差幅度過小。」

帥過頭譬喻：「老宅就像是大齡剩女，娶進門的開銷大，像是45歲以上除了不吸引人，可能又有小孩，或要更多聘金，相對20出頭歲，剛畢業，單純，是更好的選擇。」

帥過頭指出：「現在主要都會區的老宅，成交價都明顯高於應有的價值。」何謂應有價值，他提出「10、9、8、7、6」理論。

帥過頭解釋：「假如某一區域，預售案成交單價100萬元，那剛完工的房子就要賣90萬元，屋齡5~10年要賣80萬元，30年大樓要賣70萬元，老公寓則應該賣60萬元。」

帥過頭認為：「老公寓的應當價格得是區域新建案打6折，但現在很多老宅都打不到6折，大部分都只有打到7~8折，非常不值得買。」

▲帥過頭認為，老公寓的應當價格得是區域新建案打6折。（示意圖／ET資料照）

不過，吉田開發建設副總蔡耀德表示，老公寓使用坪數實在的優點，沒有公設比，仍能吸引部分講究CP值的買方，此外更重要的是，老屋都更並不是不可能，事實上民間也有不少投資人專門鎖定公寓拼都更，其中最大的關鍵是土地使用分區。

蔡耀德表示，若位於住宅區、又是4層公寓，那確實有一定難度，但一些位於商業區、高容積，甚至是海砂屋的物件，反而是搶手貨，所以「老，不見得就是不值錢。」

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