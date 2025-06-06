越開越多間　家旁開「自助洗衣店」能接受？大票搖頭曝原因

▲自助洗衣店（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

自助洗衣店有人覺得方便，有人卻認為是惡夢？有網友表示，現在社區住宅的陽台越來越小，不少人乾脆選擇去洗衣店清洗大量衣物，但也觀察到洗衣店常會飄出香味，對過敏者相當不友善，進而好奇「洗衣店是加分還是嫌惡設施？」引起不少網友熱議。

該網友在PTT的home-sale板發起閒聊「洗衣店對附近算加分還是嫌惡設施？」近年社區住宅的陽台空間越來越小，若要買大台的洗衣機，塞下去之後，陽台就沒有多大的曬衣空間了。但如果要大量洗衣的話，有些人會選擇洗衣店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，這幾年洗衣店越開越多間，然而洗衣店附近常會有一個很香的味道，「順風的話甚至50公尺以上都有很濃的味道，聞起來感覺很香，但有過敏的人很容易就會敏感。」所以如果洗衣店開在住家附近，除非住在很高的地方，不然難免都會聞到，讓他不禁納悶，洗衣店到底是加分還是是嫌惡設施？

貼文引發討論，許多網友都表示不愛，「很吵，人吵、機器也吵」、「嫌惡，味道很重」、「等你需要用到就是加分了」、「現在有些10點後禁止使用，算是還好。」也有網友持中立甚至正面態度，表示「你家洗衣機突然掛了就是加分」、「有乾洗服務就比較加分」、「小家庭或學生族會很依賴。」

但也有人指出這類設施屬於「矛盾型便利」，一方面人人喊不要，另一方面又希望附近至少有一間能備用，「這種東西跟便利商店差不多，沒有標準答案，人人都說不要開在家裡附近，但又偏偏需要附近至少有一間。」