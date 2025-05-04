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大林蒲遷村改建產業園區　小港預售價站3字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高市府舉辦「新材料循環產業園區」都計變更公開展覽說明會，未來大林蒲遷村後將設置新材料循環產業園區。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

大林埔遷村問題一波三折，高市府日前舉辦都計變更公開展覽說明會，指出未來遷村後，將設置新材料循環產業園區，園區所處的小港區均價每坪31萬元，預計最快2031年啟動開發，2033年將可望有廠商進駐營運。

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根據高雄市都發局表示，「新材料循環產業園區」基地位於小港區大林蒲、邦坑及鳳鼻頭地區與南星計畫土地，總面積約262公頃。園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業。

依據經濟部規劃，園區預計2026年底完成報編，2027年至2030年辦理土地取得與遷村作業，2031年啟動開發，2032年起可望有廠商進駐營運。全案總經費約1519億元，其中，約800億元用於大林蒲地區土地取得與安置作業，經費由經濟部籌編。

高雄市都發局指出，「大林蒲遷村安置計畫」將提供多元補償與安置方案，包括住商區「1坪換1坪」、非住商區「市價加4成」現金補償，並有租金補貼、營業損失補償、入住社會住宅免租金2~3年、房屋重建獎勵金及多項特別救濟配套措施，保障居民遷居後生活安穩。

▲▼ 高雄,小港,小港機場,小港站,信義房屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲小港將打造為「高雄航空城」，未來又有新材料循環產業園區，實現小港產業轉型目標。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，小港區是原高雄市最南邊的行政區，被稱為「最後1字頭房價區」，且相對不受台積電效應輻射影響，不過近年房價也隨大盤緩漲，價格愈來愈高。

謝哲耀表示，近期實價資料顯示，小港預售案均價今年達每坪31萬元，而在央行去年祭出第七波信用管制前，小港最高價曾達37.7萬元，與2021年均價19.7萬元相比，4年來也有57%的漲幅。

謝哲耀說：「小港房價在站上3字頭後，又有限貸影響，自住客開始觀望，成交量也從去年第一季共132件，今年同期僅剩39件，買氣重摔7成。」

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關鍵字：高雄大林蒲新材料循環產業園區小港

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