2房換4房！基隆山區老房「12年漲幅」他猶豫了　網驚：超便宜

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友現居基隆山區，由於孩子升國中後想有獨自房間，加上搶廁所的問題，萌生兩房換四房的念頭；然而，看到同社區的房價後陷入抉擇，他坦言，現在所居之地交通不便，但存款又不夠買平地的房子，讓他相當苦惱。

網友在臉書社團「買房知識家」提到，目前住基隆山區的電梯大樓、2房1衛，如今孩子升國中後，都想要一人一間房，加上搶廁所問題，所以想在同社區買4房2衛的戶型。

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原PO進一步表示，父親也在同社區租房，一個月1萬元由他支付，「目前手上股票大約500萬，家庭年收130萬，但覺得社區房價被炒高，自住2房在12年前以120萬入手，3-4房大概2百多萬就有，現在買卻要540萬，況且已是32年老房子了，出入也要自行開車或騎車下山。」

他苦惱直言，「不知道要不要為了滿足需求而買下，老實說不喜歡這個社區，出入很不方便，但手邊的存款又不夠買平地房子。」

對此，網友們紛紛回應，「不要買不喜歡的房子，可以租，未來想辦法搬市區」、「2房給爸爸住，買4房自住」、「好便宜」、「看社區外的，邊看邊打算，個人覺得多看不影響，確定搬好新位置，再看爸爸是否搬進舊2房」、「四房540萬！真是不敢相信的便宜啊」、「基隆房價好便宜啊，如果是我就買四房，兩房留給爸爸住，同社區方便就近照顧」、「有多少錢，做多少事」。