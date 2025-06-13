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夫妻砸1200萬「擠19坪屋」他嫌像監獄！過來人卻搖頭：算大了

▲▼租屋,買房,玄關,穿衣鏡,裝潢,地毯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲網友認為，如果不生小孩的話蠻夠用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，小坪數建案成近年房市趨勢，不過有網友指出，朋友最近買了新房，夫妻倆沒有生小孩打算，買了一間南部大樓的房子，總價約1200萬，含車位，但室內坪數只有19坪，他驚呼「這麼小，兩個人夠住嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，好友最近買了房子，夫妻倆年收入約450萬元，沒有其他負債，看準新青安貸款的利率與條件，他們鎖定南部大樓，室內坪數約19坪（含陽台），總價1200多萬元，含車位，以40年房貸攤還，每月只需負擔兩萬出頭，對夫妻倆來說生活壓力不大。

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被問到「為什麼買這麼小？」好友坦言，夫妻倆沒有打算生小孩，兩個人住這樣的空間完全足夠，也能減少打掃負擔。原PO忍不住驚呼，「室內不到20根本監獄吧，2個人住真的夠用嗎？有沒有八卦？」

貼文曝光，網友認為真的太小了，「就會變成很少逛網拍，沒辦法囤廢物，失心瘋」、「要一直斷捨離」、「我一個人住室內26都覺得小」、「夫妻最好都要有自己的空間，各一間房，30坪比較剛好，20坪勉強夠住，但要長久住會顯得很擠」。

不過也有人認為，如果不生小孩的話還可以，「認真回，兩房20的話，算大」、「現在新成屋2房有20坪，真的都算大」、「2人實坪19還可以吧，雜物不要買太多」、「不生真的剛好，朋友來會擠而已，房子不用大，兩個人下班休息整理不累才好」、「如果是市中心，機能很方便倒還好」、「考量生活上下班便利性才實在」、「20坪兩人就很好住了，沒小孩根本沒差」。

關鍵字：夫妻小宅房價熱議坪數

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