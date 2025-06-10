專家大翻車！去年底全看跌房價「結果最穩」　營建股還大復活

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普今年上任後，國際情勢劇烈震盪。房產專家何世昌就表示，今年在川普威壓下，一票專家都翻車，提到去年底時，市場一面倒看跌房價，結果房價竟然最穩，比股、匯、債都還要穩。還有台幣一天升值一元的戲碼，也讓他直呼「連我阿嬤都沒看過，好嗎？」

「今年在川普威壓之下，真的是一票專家的翻車現場（包括我）。」何世昌在粉專「房產知識Buffet+」發文指出，原本市場去年底一致看衰房價，卻沒想到今年以來，房價竟比股市、債市還穩，讓不少人跌破眼鏡，更讓原本被視為弱勢族群的營建股，意外因台幣暴升「起死回生」。

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而今年5月以前，雖有人預期美國會逼台幣升值，但也從未想過會出現一天升值1元的戲碼，更別說連續兩個交易日升值1元。更扯的是，原本「被打趴在地」的營建與資產類股，在台幣暴升後大復活，讓人措手不及。他坦言，沒人預料到升值竟然會帶動這一波反轉，「川普這樣亂下去，突然有種『經驗無用論』的感覺」。

何世昌最後引用股神巴菲特的發言，「貿易不應變成武器，美國應尋求與全球其他國家貿易，彼此都該做自己最擅長的事」、「如果全球有 75 億人不太喜歡你，但有 3 億人卻自鳴得意，我認為這是巨大的錯誤」，敬佩巴菲特的睿智，「難怪獲得滿場掌聲與全球投資人讚譽，不是沒有道理的。」