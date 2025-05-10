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瞞凶宅10年「租金還倍漲」　租客怒！網反問：住這麼久都沒事？

▲▼ 岡山,竹圍國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友透露，岡山有間3房出租給同一租客10年，最近意外從鄰居口中得知，房東老公10多年前曾在陽台上吊，房東卻未從未告知。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在粉專氣憤PO文，透露是「比高雄飯糰惡房東更惡毒的故事」，他表示，岡山有間3房，出租給同一租客10年，房租已上漲2倍，最近租客意外從鄰居口中得知，房東老公10多年前曾在陽台上吊，房東卻未從未告知該屋為凶宅，氣得租客立刻搬離。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

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前陣子高雄一間「台日夫妻」共同經營日本飯糰專賣店，因租金問題鬧得沸沸揚揚，有網友在臉書粉專《我是岡山人(北高雄)》PO文，表示是「一個比高雄飯糰惡房東更惡毒的故事」，他指出，岡山有間3房出租10年，從未換過租客，其中1房被放置房東的物品，放了9年多才搬走，這10年期間房租上漲2倍，3房2廳還有平面車位，漲完月租金為1萬7800元。

前陣子租客意外從鄰居口中得知，房東老公10多年前在家中陽台上吊，房東卻從未告知該屋為凶宅，得知後已立刻搬離。PO文引來網友議論紛紛，還有網友認同：「凶宅沒事先告知的確惡劣，但我比較好奇住了10年沒事？」

該社區位於岡山竹圍，高雄市仲介公會副理事長吳庭輝表示，岡山因為螺絲產業的群聚效應，自住剛性需求旺，買氣、租賃成交量一向相當穩定。竹圍生活圈大樓屋齡30年，成交價約17~20萬元，3房月租金依屋況落在2.3萬元上下，2房租金約1.6萬元。

▲▼高雄,岡山,國宅,大樓,獲利,岡山路,信義房屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房東未告知，導致承租人在資訊不對等的情況下簽約租到凶宅，租客可請求無條件返還押金及租金。（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，所謂凶宅是指於專有部分發生非自然死亡事件，根據內政部修訂的《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》，明確指明需標註是否在持有期間，該屋曾發生非自然身故，也就是房東要盡到明確告知的義務。

如果因為未告知，導致承租人在資訊不對等的情況之下簽約租到凶宅，則租客可請求返還押金及租金，至於租客在承租之前，除口頭向房東詢問，最好先與鄰居探聽周遭屋況，另外可網路搜尋周邊是否有相關新聞。

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關鍵字：岡山高雄租屋凶宅房東飯糰

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