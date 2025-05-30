買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

▲機場捷運A8長庚醫院站。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買房除了價格，周遭環境、機能也需要納入考量。近日有網友發文表示，如果只考慮林口A9、長庚A8，哪邊的中古屋比較好？單看交通，似乎A8會比較好一點。貼文曝光後，引起討論，對此，信義房屋專家認為，確實以交通方面來看的話，A8會比較方便一點。

有網友在PTT的home-sale板上，以「林口A9 vs 長庚A8大家怎麼抉擇」為標題發文，提到林口A9只考慮仁愛路二段以前，長庚A8僅考慮復興一路兩側，是不是A8的交通會比較強？如果要到台北，A8的選擇似乎比較多。

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原PO透露，他最近正在看中古屋，目前並不打算買在A7，如果只考慮A8和A9，大家會如何抉擇呢？

▲林口A9。（圖／記者項瀚攝）

貼文曝光後，底下網友分析，「A8機能比較緊密+完善，走路都很輕鬆可以到」、「A8小吃多，小商家多，平價又聚集，是真的方便」、「A8屋齡大部分比較老，A9新大樓」、「A9是新大樓門牌又是新北，當然優先考慮」、「當然選A9 ! 環境大勝，實際走一趟，不難選吧」、「一堆人推A9，結果A9就越來越塞、越來越擠」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果以交通來看的話，A8是大站，所以若考慮到生活機能、便利性等等的話，應該是A8會比較方便一點。