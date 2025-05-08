度景氣寒冬出招　他賣士林2億豪宅稱「成交送勞力士」

▲房市不佳，越來越多房仲祭出豐厚「成交禮」、「介紹費」。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市不佳，越來越多房仲祭出豐厚「成交禮」、「介紹費」。新店有位房仲刊售1戶士林的豪宅，開價1億多元，他透露這間若順利成交，到手佣金約50萬元，但因為自己入行不久，希望薄利多銷，因此給出30萬元勞力士當作禮物，不過他也強調，會這麼做與房市景氣無關。

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房市景氣不好，不少房仲都過得苦哈哈，成交送禮這件事情看似也越來越盛行，作為一種吸引客戶的手法。對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「交屋禮也好、介紹費也好，通常是加盟店的業務比較有條件送出大禮，因為業務同仁的獎金較多，能有更多預算做這件事情。」

賴志昶表示，介紹禮部分通常都會用紅包，買方部分則多半傾向「感受良好」，實務上常看的都是買方實際有需求的，像是冰箱、冷氣等等家電類，另外常見的還有Iphone，但若是總價較低的物件，也看過有人送吹風機、禮券等等小東西。

賴志昶說：「如今房市冷清，房仲為吸引客戶，會有更多更多元、更吸引的手法來吸引消費者，這會成為一個關注點，增加潛在客戶的注意，但絕對不是成交的絕對性因素。」

▲房仲刊售士林豪宅，標榜成交就送勞力士手錶。（示意圖，與本文無關／CFP）

中信房屋新店寶橋加盟店仲介張大鈞表示：「我有間一間中山北路五段的豪宅，開價近2億元，若能順利成交，到手佣金估抓50萬元，因此祭出送勞力士的方式吸客，對象可以是買方交屋裡，也可以是介紹費。」

張大鈞透露：「這間房子若成交，初抓到手佣金約50萬元，而勞力士的成本抓在30萬元，等於一半以上收入都分出去了。」

不過，張大鈞強調：「我會那麼做，跟市場景氣無關，自己入行也不久，一直都覺得要薄利多銷，多回饋出去，累積客戶資源。」

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