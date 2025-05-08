苓雅「最老麥當勞」將搬家　在地曝：新店僅距500公尺

記者張雅雲／高雄報導

麥當勞文化餐廳自1995開幕，至今開店30年，是苓雅區最老的麥當勞，距離500公尺的五福一路、光華路口台水舊宿舍去年拆除，將改建為五福商場，據了解，麥當勞將遷移至商場內的街邊店，依裝潢進度，最快7月進駐。

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▲麥當勞文化餐廳自1995開幕，至今開店30年，是苓雅區最老的麥當勞。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於五福一路、光華路口閒置多年的舊台水宿舍，拆除後興建為「五福商場」，採街邊店型式經營。（圖／記者張雅雲攝）

高雄五福一路過去就是高雄市中心所在，串聯文化中心、新崛江商圈、大統百貨五福店，商圈還未轉移到北高前，堪稱高雄最繁華的區段，麥當勞文化餐廳位於五福一路，自1995年開幕，至今已開店30年從未換過地址。

由於該店旁邊就是明星學校五福國中、文化中心生活圈，用餐人口多，早期每到假日、下課時段一位難求，擠滿用餐的人潮，然而去年開始，該店受限住宅區限制，2樓以上座位區被依法停用，僅剩1樓合法使用空間，內用座位大幅減少，在地人透露，之後將搬到僅隔500公尺的五福商場。

▲高雄五福路過去就是高雄市中心所在，串聯文化中心、新崛江商圈、大統百貨五福店等。（圖／記者張雅雲攝）

五福商場位於五福一路、光華路口，為閒置多年的舊台水宿舍，2023年採標租方式招標，由大樂國際投資的子公司博旺公司得標，以每月84萬元，換算每年約1010萬元的租金得標，租期15年，目前宿舍已全部拆除，將興建為「五福商場」，採街邊店型式經營。

博旺公司表示，該基地面積約809坪，興建樓地板面積1070坪，規劃地上2樓，商場共有5間街邊店，商場預計6月左右正式取得使用執照，商場內各店面將陸續展開裝修，裝潢期預計1~2個月，之後依各進駐品牌裝潢完工時間開幕，進駐品牌因簽有保密條款，不便透露。

有知情人士指出，5間街邊店有麥當勞、藏壽司、涮涮鍋、連鎖3C數位門市等，依裝潢進度，預估麥當勞最快7月開幕。麥當勞則回覆，「有關麥當勞高雄文化餐廳的相關規劃，目前仍在評估中，感謝在地鄉親與各界的關心與支持。」

店名 麥當勞文化餐廳 五福商場 位置 五福一路 五福一路 開幕時間 1995年 2025年 經營形式 透天店面 街邊店 經營時間 30年 租期 15 年

▲店面小檔案。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，五福一路一直都是市中心精華地段，前幾年因商圈轉移店面空置率上升，加上電商崛起消費型態改變，人潮不復以往，不過整體生活機能仍相當發達，加上近期觀光人潮復甦、南高多項重大建設陸續完工，人潮回籠帶動區域商業發展。

目前區域新建案開價都要5字頭起跳，因可建地不多，新案相當稀少，愈近文化中心愈貴，新推案多以換屋型產品為主，主力落在40~60坪，買家多是剛性需求的自住客，成交價落在45~50萬元。

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