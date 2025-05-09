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南投第2案社宅動土！　172戶預計2027年完工

▲▼竹山好室。（圖／國家住都中心）

▲南投第二案動土社宅竹山好室預計2027年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住都中心8日於南投縣竹山鎮舉辦「竹山好室」社會住宅動土典禮。本案為中央第105處動土興建的社會住宅，也是繼埔里鎮「公誠安居」後，南投縣動土的第2處社會住宅。本案將提供172戶居住單元，預計2027年底竣工，總工程經費10億3,400萬元，由中央全額投資興建。

「竹山好室」位於南投縣竹山鎮建國路與吉祥街之街廓街廓內，近竹山文化園區、戶政事務所、地政事務所、前山國小及竹山國中，車行2分鐘即為竹山市區，各項生活機能俱全。基地距省道台3線車行約3分鐘，距國道3號高速公路車行約10分鐘，市區亦有客運可直達南投、草屯及斗六等地，聯外交通便利。周邊亦有竹山工業區、觀光工廠、醫院等，提供潛在就業機會。

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▲▼竹山好室動土。（圖／國家住都中心）

▲竹山好室將興建2棟地上10層樓建築。（圖／國家住都中心）

「竹山好室」預計2027年竣工，規劃興建2棟地上10層、地下2層建築物，將提供172戶居住單元。基地採無圍牆開放式設計，建物退縮設置綠美化人行道，營造人本步行環境。兩棟建物間規劃設置陽光草坪廣場，打造與周邊鄰里共享之優質休憩空間；1樓另依據地方社福需求，設置托嬰中心，讓家長放心托育、安心就業。建築物設計方面，則融入竹山當地特色，將竹子的材質及形體意象轉化為外牆裝飾及用色，期許完工後成為竹山鎮新地標。

國家住都中心指出，中央目前於南投縣興辦3處共710戶社會住宅，包含8日動土的172戶「竹山好室」、興建中的埔里鎮「公誠安居」，以及已決標待開工的南投市「漳和安居」。目前中央於埔里鎮亦有其他案件在規劃中，國家住都中心將持續盤點南投縣內適宜土地，規劃興建更多社宅，提供民眾安心居住的選項。

 

關鍵字：社宅竹山好室

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